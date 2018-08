Casa Blanca sobre Venezuela: Estamos manteniendo todas las opciones sobre la mesa

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos, no “descarta ninguna opción” sobre el asunto de Venezuela.

“Estamos apoyando a los venezolanos y estamos manteniendo todas las opciones sobre la mesa”, dijo cuando le preguntaron qué piensa hacer EE.UU sobre la crisis en Venezuela, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Agregó que, “los Estados Unidos continúan apoyando a los vecinos de Venezuela y proporcionando ayuda de emergencia y refugio a Venezuela y también continúan de pie con el pueblo venezolano”.

.@PressSec: "The United States continues to support Venezuela's neighbors and provide emergency aid and shelter to Venezuela and also, continues to stand with the people of Venezuela." pic.twitter.com/bWRanZ5uRs

