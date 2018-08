CAIGA QUIÉN CAIGA El Atentado fue un éxito… Por Ángel Monagas (@AngelMonagas)

El venezolano común lamenta el atentado. Su frustración. Su fallo. Su error. Es increíble como un gobierno afecta e invierte los valores de un pueblo. ¿A donde nos han llevado? Ningún medio publica el sentimiento de malestar por el “supuesto atentado”. Aquí nadie está a salvo de la Justicia “revolucionaria”.

A mi juicio, el éxito del atentado radica precisamente en eso.

Como en todo régimen comunista, el misterio siempre rodea los hechos. La verdad siempre es provista de los matices interesados de los dictadores. Nunca se sabe nada a ciencia cierta. No existe libertad de prensa ni derecho a la información veraz y oportuna, aunque eso es lo que ellos venden y de lo que presumen.

¿Cuántas veces Nicolás ha anunciado ATENTADOS en su contra? Varios y con infinitos autores.

Así como este hecho, nunca sabremos ¿Quién mató a Danilo Anderson?, ¿Qué se esconde detrás del asesinato de Robert Serra? y los otros atentados que nunca se vieron los detenidos, por mencionar tres.

Los autores varían. Barack Obama, Juan Manuel Santos y seguramente Donald Trump y el nuevo Presidente colombiano. Por Venezuela, de seguro los “Drones” tienen la marca “Made in María Corina”.

Los comunistas anteponen de fachada y excusa los valores ideológicos, la defensa de un humanismo que no practican, cuando realmente lo que no les gusta es entregar el poder ni abandonar el control, que les permite mantenerlo.

Lo cierto y verificable es que a nadie (un 78% en la mejor peor encuesta) le interesa si han querido matar a Nicolás. Su esposa reía mientras sus guardaespaldas cubanos lo cubrían con el protector, donde por su volumen no se cubría la totalidad de Nicolás. Otros dirán que era de nervios esa risa. Todo es posible.

El 90% de los venezolanos lamento el atentado. Sobre todo el resultado. Incluidos los chavistas. Esas son las alarmas a observar por Nicolás y el Alto Mando de las FANB.

Maduro está caído pero no tumbao…

Lo dije en columnas pasados y resulta doloroso pensarlo.

El que saque a Maduro. El que termine esta película de terror, una saga interminable, será un héroe. Es tanta la desesperación de la gente, que los calificados por el gobierno como terroristas, son considerados héroes. El único sembrador del terror es Nicolás. Su modelo económico y político sigue siendo una tortura y no hay manera en que se cambie. El Congreso del PSUV resulto ser otra decepción para muchos trasnochados de izquierda quienes soñaban con acercarse a un modelo de avanzada, a una Madurostroika. Nada de eso. El madurismo absorbe todo. No permite el desarrollo. No corrige ni ve los errores.

El gobierno debe ver las señales. El malestar general es porque solo fue un atentado. Si fue un invento ya el gobierno sabe que nadie, ni siquiera los trabajadores de Miraflores lo quieren. Si fue verdad, el venezolano común lamenta la falla. Esa es una alarma encendida.

Como hombre no creo en el uso de la fuerza ni de ningún tipo de violencia física ni presunta, como la ejercida por el gobierno los 365 días del año.

Cierto o falso, el ATENTADO le hizo más daño que bien al gobierno. Estratégicamente logro distraer de los problemas reales del venezolano. Hasta allí. Hoy la imagen de Nicolás y de su gobierno está más destruido, mas erosionada. El éxito del ATENTADO y es lo peligroso y la gran derrota de Nicolás es que lejos de llorar y lamentarse, la gente cree en esa vía como salida. Como demócrata me parece grave, lamentable. Las realidades en política no son como uno quiere sino como son…

El pueblo de Venezuela pudiera perdonar a Nicolás si RENUNCIA. A las FANB si lo hacen RENUNCIAR. Si levantan sus armas para hacer cumplir la constitución. Lo que no perdonamos los demócratas es que nos hagan pensar en un atentado, en una salida de fuerza, ante la destrucción del país. Nos llevan a un callejón sin salida… ¿O ATENTAMOS o nos morimos? No puede ser. Por el bien de todos, necesitamos que el Presidente RENUNCIE.

PIDEN A HENRY RAMOS QUE SE DISCULPE Un Grupo de exiliados, encabezados por el Ex Gobernador del Estado Monagas “El Gato” Briceño comento como “…desatinado comentario en contra de los perseguidos políticos, hoy exiliados…” Además según él “…Henry lo banaliza sin recordar a los más famosos exiliados de su partido, como los políticos perseguidos Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, entre otros, quienes hicieron históricos aportes positivos a la clandestinidad y resistencia del país en su momento. Se le olvida además que en todas las Organizaciones de venezolanos en el exilio, estamos los políticos como fuerza que suma y que empuja, siento que el amigo Ramos Allup se equivoca cuando afirma que los dejemos trabajar tranquilos a los que se quedaron, realmente es un exabrupto. Venezuela necesita que se retracte de sus palabras, no pido que nos halague pero respete nuestra presencia en la suma de voluntades por liberar y reconstruir a nuestra amada patria….” Riposta además el Líder Monaguense sobre Ramos Allup “…Es malicioso y poco aglutinador decir que ningún político en el exilio está pasando roncha. Vamos a ser honestos más de lo que dices serlo, tampoco estás viviendo en condiciones precarias por el hecho de estar en Venezuela. ¿Será que se pudo haber contagiado con la represión y el atropello permanente del régimen a la libertad de expresión?” A mi juicio, parafraseando al propio Henry Ramos “De pobreza no te vas a morir”. Para “El Gato Briceño” es mucho peor la conclusión sobre el Secretario General de AD y concluye sobre sus declaraciones como “…una “pataneria” exaltar su abnegación al permanecer en el país, disminuyendo la tarea de los políticos exiliados”. Bueno ellos son blancos y se entienden.

Ex Ministro de Finanzas de Chávez Rodrigo Cabezas, SIGUE CRITICO de la política de Nicolás:

El hasta ayer, Padre Político del Gobernador Omar Prieto del Zulia, incluso aconseja a la oposición venezolana NO CREER en un cambio de la política cambiaria del Gobierno. Palabras más, palabras menos, para él es la misma y hasta peor.

SEGUIMOS EXILIADOS EN NUESTRO País Escúchame de lunes a viernes a las 6am por https://www.spreaker.com/show/caigaquiencaigaradio y por mi canal de youtube https://www.youtube.com/c/caigaquiencaigacqctv/live Vía periscope y twitter @angelmonagas.

DC / Angel Monagas / Ex Diputado CLEZ / Caiga quien caiga / @AngelMonagas