¡Amenaza, tortura y humillación! Violación de los DDHH del Diputado Juan Requesens

Todo comenzó en una sesión de la Asamblea Nacional cuando el diputado Juan Requesens presentó su discurso:

EN VIDEO | "Muchos hermanos de nosotros están fuera del país, otros están bajo tierra (…) hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana no sé (…) Me niego a rendirme", estas fueron las palabras de Juan Requesens ante la plenaria de la AN pic.twitter.com/jvtnNGKAvq

— Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) August 8, 2018