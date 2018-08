Amaia Montero confiesa que sufre acoso

Si a algo está acostumbrada Amaia Montero, la que fuera vocalista de «La Oreja de Van Gogh», es a soportar auténticos aluviones de críticas sobre ella. La cantante, que continuó su carrera musical en solitario tras dejar atrás el grupo con el que se hizo famosa, es objeto constante de juicios por una u otra razón.

Ya a comienzos de verano, la vasca sorprendía a todos con su cambio físico. Aunque no era la primera vez que se sometía a un retoque estético, esta vez el resultado llamó verdaderamente la atención. El rostro de Montero, caracterizado por tener forma cuadrada y una mandíbula prominente, aparecía visiblemente transformado.

A los comentarios en relación a su físico se sumaban los originados por sus actuaciones en varios conciertos, claramente lejos de lo que su audiencia esperaba de ella. Los fans se quejaron de sus problemas de afinación y su dificultad para encontrar el tono de los temas.

Ahora, Amaia Montero se pronuncia. En una entrevista con el diario «Faro de Vigo», la cantante protesta porque «solo se habla de lo malo, y no de lo bueno». A las preguntas sobre la polémica en torno a ella, Montero responde contundente: «La verdad es que no sé porqué ha venido toda esta avalancha. Yo he pasado página. Toda este especie de acoso solo me ha ocurrido aquí, en España. Es acoso, bullying o lo que quieras. Yo me he sentido mal y no quiero hablar más de esto. Pero no sé a qué es debido porque ‘Nacidos para creer’ solo dice verdades como puños».

Montero excusa los fallos de sus actuaciones en fallos técnicos y no propios, y asegura que no está siendo bien tratada en España: «He estado en Latinoamérica y allí me quieren muchísimo y hay un respeto y una adoración grande desde hace años. Pero a mí no me pasa nada de esto allí». «Este país es, a veces, bastante duro», asegura.

DC | ABC