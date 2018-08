Alfonzo Bolívar: A partir de septiembre deja de existir la pequeña y mediana industria en Venezuela

El activista en Derechos Humanos Alfonzo Bolívar indicó que luego de los anuncios de Nicolás Maduro en materia económica y las recientes regulaciones y fiscalizaciones, gran cantidad de negocios y pequeñas y medianas empresas no seguirán funcionando y cerrarán de manera definitiva al iniciar el mes de septiembre.

“Resulta inviable pagar el sueldo mínimo decretado por Maduro, y el gobierno no tiene capacidad para subsidiar tres meses a los negocios privados en Venezuela. De igual forma someter a empleadores y trabajadores a tramitar esta supuesta remuneración a través del carnet de la patria es un acto de discriminación”, explicó.

Bolívar alertó que la escasez de alimentos y productos se agudizará, así como el incremento de sus precios en el mercado informal (bachaqueo). “A este panorama se suma el alto índice de desempleo que dejará el cierre de las pequeñas y medianas empresas en el país”.

“El gobierno no hace nada al regular precios de algunos productos de la canasta básica y de acordar con un grupo de empresas la fijación de precios sin no puede controlar la inflación. No se puede fijar precios con una inflación diaria y mensual superior a 2 dígitos, es imposible fijar precios a esa tasa. A los comerciantes se les va hacer casi imposible reponer sus inventarios y al mismo tiempo subir los salarios”, expresó.

Recordó que acabar con la empresa privada es otra táctica del régimen comunista de Maduro para intentar controlar lo poco que queda en Venezuela. “La única solución a la crisis social y económica en el país es un cambio urgente de modelo y de gobierno”.

