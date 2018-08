Alertan que Maduro podría lanzar una “arremetida feroz” contra la oposición

La comunidad venezolana en Miami expresó este domingo preocupación de que el presunto atentado con drones del sábado pueda ser utilizado por el régimen de Nicolás Maduro para emprender una nueva y atroz oleada de represión contra la oposición y los grupos democráticos en Venezuela.

En declaraciones a el Nuevo Herald activistas también desecharon las acusaciones formuladas por Maduro de que varios de los supuestos responsables intelectuales del hecho están en Florida.

“Creemos que el régimen lanzará una arremetida feroz contra la oposición, habrá más violaciones a los derechos humanos y esto le da pie para detener, acusar y perseguir a los opositores dentro del país”, dijo José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

Colina, un teniente retirado de la Guardia Nacional, consideró que el “miedo” que le produjo a Maduro y a su “camaradilla de delincuentes” el hecho, lo conducirá a reaccionar con mucha contundencia para avasallar a sus opositores o para dar a entender que su régimen está fortalecido. Esto último, afirmó, no es verdad porque “todo el mundo vio su reacción de nervio y de miedo cuando se escucharon las detonaciones”.

“Este régimen nefasto va a utilizar este supuesto atentado, que para mí es un ataque, para acabar con lo que le parezca incómodo dentro de la oposición venezolana, así que María Corina Machado y los líderes que han mantenido un discurso realmente fuerte y frontal tendrán que prepararse porque seguramente arremeterán contra ellos”, advirtió el activista.

Un grupo clandestino conformado por militares venezolanos descontentos con el régimen se atribuyó el sábado la responsabilidad del presunto atentado contra Maduro, en un comunicado obtenido por el Nuevo Herald.

La agrupación admitió el fracaso de lo que llamó “La Operación Fénix” y no confirmó si la acción se trató de un atentado contra la vida de Maduro, pero asumieron la responsabilidad de las explosiones que provocaron una estampida masiva de militares en el evento.

Maduro encabezaba un acto militar transmitido en cadena de radio y televisión obligatoria, y fue evacuado del lugar por su equipo de seguridad.

El fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a su vez anunció que designó a tres fiscales para que investiguen y determinen quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del hecho.

Patricia Andrade, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos Venezuela Awareness Foundation (VAF), coincidió en señalar que el régimen aprovecha cualquier excusa para frenar cualquier acción de la oposición y para radicalizarse en el poder.

“Las pocas voces opositoras que quedan en Venezuela serían los primeros blancos, así como los ciudadanos que apoyan a esos opositores. Serían los primeros blancos no solo para ir contra ellos, para desaparecerlos y callarlos”, dijo.

Un acto como el presunto atentado contra Maduro, agregó Andrade, es la excusa para que el régimen venezolano “arremeta y elimine cualquier amenaza, pero puede ir, incluso, más allá en estos momentos en que necesitan implementar medidas por la crisis del país, como declarar un estado de conmoción, suspender las garantías”.

Diego Moya-Ocampos, analista venezolano sobre América Latina de la firma IHS Markit, con sede en Londres, dijo que este hecho se utilizará “sin duda, como una nueva ola de represión, como una cacería de brujas”.

“Pero eso no esconde la realidad: de que el gobierno ya no puede contar con el apoyo incondicional de todos los sectores militares. Si bien hay algunos que están comprometidos con actividades del narcotráfico y alineados con el gobierno, hay otros que cada vez ven con mayores dudas la continuidad de Maduro en el gobierno y que reconocen que no es legítimo”, aseveró en un mensaje.

En cuanto a las acusaciones de Maduro de que los presuntos responsables están en Florida y Colombia, la directora ejecutiva de la VAF dijo que eso forma parte del “tan rayado libreto cubano de que siempre la culpa es de los grupos de Miami y ahora de Bogotá. Es la primera respuesta ante lo que no se sabe”.

Maduro dijo el sábado en la noche que “ya las investigaciones nos indican que varios de los responsables intelectuales, financistas de este atentado, viven en los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de Florida”.

Y dijo que espera tener la colaboración de los gobiernos “del continente donde está parte de estos reductos de la derecha fascista”.

Colina expresó que Maduro siempre dice lo mismo, pero nunca dice nombres ni presenta pruebas relacionadas con Miami, y aunque las mostrara no serían creíbles “porque todo el mundo sabe el talante mentiroso [del régimen] y la manipulación de la justicia en Venezuela con respecto a estas situaciones”.

El gobernante venezolano también dijo que no tenía dudas de que la“ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de [el presidente de Colombia] Juan Manuel Santos está detrás de este atentado”.

Una acusación que fue rechazada por la Cancillería de Colombia y dijo que los señalamientos resultan “absurdos y carecen de todo fundamento”.

“Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por el Presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y el pueblo colombiano”, dijo en un comunicado.

DC/Nuevo Herald