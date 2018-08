A partir del 1 de septiembre la caja del Clap costará Bs.S 150

El precio es de Bs.S 150 En Independencia dieron a conocer el nuevo precio de las cajas del Clap *El Gobierno nacional está subsidiando el 85% del valor real de los alimentos, pues al sacarle la estructura de costo, según los precios acordados, da un valor de Bs.S 1014, sin incluir el precio de la leche en polvo Santa Teresa del Tuy.28-8-18.PRENSA INDEPENDENCIA. A partir del 1° de septiembre el precio de las cajas y las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) será de Bs.S 150, así lo informó el director de soberanía agroalimentaria del municipio Independencia, Alexander Hidalgo, quien destacó que el Presidente Nicolás Maduro ha dado las herramientas para que el pueblo asuma de buena manera el nuevo incremento. Destacó, que el Gobierno nacional está subsidiando el 85% del valor real de los alimentos, pues al sacarle la estructura de costo, según los precios acordados, da un valor de Bs.S 1014, sin incluir el precio de la leche en polvo. El alcalde Isamel Capinel hizo un llamado a los líderes del Clap a que tomen las previsiones organizativas y políticas e informen a todos los nivel el nuevo ajuste, el cual se hizo debido a la reconversión monetaria. “Las cajas del Clap tenían que ser ajustadas. El Gobierno bolivariano está subsidiando considerablemente los productos y además ajustó el salario mínimo en Bs.S 1800, dio el bono de reconversión monetaria para que de buena forma el pueblo asuma el nuevo precio y desmontar así las matrices de opinión que están en contra de esta medida”, comentó. Por otro lado, Hidalgo informó que durante el mes de agosto en el municipio Independencia se beneficiaron 63.430 familias con la distribución de las cajas del Clap y detalló que la entidad tiene siete ejes, los cuales son: Losada-Inavi, Mopia-Paraíso, Dos Lagunas-Luis Tovar, Eulalia Buroz, Morocopito, 14 de Mayo y El Palmar-La Raiza. @nicolasmaduro @hectorrodriguezcastro @jauamiranda @miranda.psuv @clebmprensa @psuvcapinel

A post shared by Alcaldiaindep Bolivariana (@alcaldiaindep) on Aug 27, 2018 at 1:36pm PDT