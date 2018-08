3 en contexto: Obra reciente de los ganadores de jóvenes con FIA

Los tres artistas ganadores de la pasada edición del Salón Jóvenes con Fia realizado en septiembre de 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maczul, tuvieron como recompensa una muestra de su obra más reciente, la cual se concreta este domingo 5 de agosto a las 11:00 a.m., en los espacios de la Galería D’Museo, bajo el título de “3 en Contexto”, con la guía curatorial y museográfica de Alberto Asprino.

Dianora Pérez, María Fabiana Zapata y Ricardo Arispe tuvieron un año para desarrollar el proyecto artístico, cuyas obras, con distintos planteamientos estéticos, no escapan a la coyuntura reinante, creando en un plano distinto al político para evidenciar y reflexionar en las relaciones de poder que han infringido serias y profundas adversidades a la sociedad venezolana.

Dianora Pérez, quien ganó con el Narcolibro y el Libro Blanco, presentará en esta ocasión tres obras concebidas desde la estética del deterioro: “El libro de vida”, “The Legacy” y “República”, las cuales reflejan la violencia en mayúsculas, para registrar los decesos de jóvenes estudiantes venezolanos.

“Libro de vida” es un grabado que agrega el sistema braile para su lectura, y una ironía de represión escolar, por los jóvenes que en esta oportunidad no pudieron firmar porque su accionar les costó la vida; “The Legacy”, se refiere a lo acontecido en un local caraqueño en El Paraíso donde fue detonada una bomba lacrimógena, a partir de una instalación de cajas de cartulina que contienen telas de camisas de estudiantes de bachillerato, que se muestran como reliquias para probar que una generación existió; mientras “República” es un rompecabezas deslizable realizado en madera, para mostrar un juego de difícil solución “cuando el poder se impone para codificar, confundir, distanciar y distraernos de todo su esfuerzo para destruirla verdad”, según acota la artista Dianora Pérez en la definición de su propuesta artística.

Nacida en Caracas, 1981, Dianora Pérez es profesora de Artes Plásticas en la UPEL – IPC, entre los años 2012 y 2015 realiza algunos talleres en la ONG con Nelson Garrido y Juan Toro. Inicia su carrera expositiva en el 2002 con muestras colectivas, siendo sus actividades más recientes su participación en la Edición Premio Mendoza ediciones 2016 y 2017; Salón Octubre Joven, Museo de Valencia, en 2016; 3ra Bienal de gráfica Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz Diez y el 40° Nacional de Arte Aragua, años 2015 y 2016. Ha sido merecedora de: Mención Honorifica, en el Premio Mendoza #14.

María Fabiana Zapata, 2do Premio del Salón de Jóvenes con Fia 2017, mostrará en su proyecto titulado “Restos de una clase media inmigrante” una serie de objetos intervenidos que hacen referencia a procesos familiares y sociales, con figuras de porcelana que inmediatamente hacen alusión a un viaje, a un vínculo con la tierra de donde vino, y como éstas fueron desgastándose hasta perder su significado y belleza.

Las figuras Capodimonte son intervenidas dialécticamente con objetos y pedestales deteriorados, para logar un choque entre las formas y texturas que se generan desde una memoria traída al tiempo presente, y que para la artista es “una pérdida del equilibrio adaptándose continuamente a su nueva gravedad, bases en ruinas que intentan sobrevivir al paso del tiempo reinventándose continuamente, el desgaste al pie de lucha viviendo su estética clásica europea”.

Maria Fabiana Zapata (Porlamar, 1979), reside en Barquisimeto, es arquitecto de profesión e inicia su carrera expositiva en el 2002, en diversos proyectos colectivos, ferias y salones en Valencia, Barquisimeto, Caracas, Madrid y Quito.

Por su parte, Ricardo Arispe presentará una selección de piezas realizadas en medios mixtos –pintura, collages y desarrollo de volúmenes- sobre las series que ha desarrollado en el último año: “Falsos positivos y Estudio sobre el cono monetario”, “Próceres y Santos Resilientes# e “Intervenciones sobre el arte venezolano”.

“Como artista he investigado las formas en que nuestra cotidianidad y nuestro entorno político influyen sobre nosotros, no solo como una vía para el auto cuestionamiento, sino como una ventana destinada a sumar esfuerzos a la difícil tarea de entender nuestra situación como sociedad, como colectivo. Me preocupan nuestros padecimientos actuales y sus consecuencias: corrupción, escasez, abuso, violencia y el poder en todas su formas, no exclusivamente desde la visión del oprimido, sino también desde la óptica de quien lo ejerce”, reflexiona el joven artista Ricardo Arispe.

Nacido en Barquisimeto, en 1980, Ricardo Arispe reside y trabaja en Caracas. Analista de Sistemas y fotógrafo, en sus inicios optó por la formación autodidacta y posteriormente participó en diversos talleres de especialización entre los que destacan los realizados en RMTF y la escuela Foto Arte. Inicia su carrera expositiva en el año 2.011. Ha participado en muestras colectivas e individuales en Venezuela, Argentina, Ecuador, España, Grecia y Estados Unidos. Es director de la iniciativa Incubadora Visual, Coordinador del proyecto #VerYAsombrarse y profesor de la cátedra de Edición y Proyectos Fotográficos en la escuela Foto Arte.

La exposición “3 en Contexto” podrá ser visitadas del 5 al 26 de agosto en la Galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado, de 10 am a 6 pm, y los domingos de 11 am a 4 pm. La entrada es libre

DC / NP