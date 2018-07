“Un sueño hecho realidad” LeBron se estrena como “laker” 

El de 2018 no está siendo un verano cualquiera para LeBron James. Como padre está pudiendo disfrutar de la experiencia de seguir las evoluciones baloncestísticas de sus hijos, especialmente del mayor, Bronny. Como activista y líder de su comunidad, va a inaugurar este mismo lunes un colegio en su Akron natal para los niños de las comunidades más desfavorecidas. Y deportivamente acaba de firmar por los Lakers.

LeBron put on a show in the layup lines before coaching Bronny and the Blue Chips to a dub in front of a SOLD OUT crowd! 👑

FULL MIX ➡️ https://t.co/LhhsLzDqhf pic.twitter.com/XUzfqYciHK

— SLAM HS Hoops (@SLAM_HS) July 29, 2018