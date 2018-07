Temer pide a su sucesor continuar sus políticas económicas y mantener las reformas

El presidente de Brasil, Michel Temer, pidió hoy a quien sea su sucesor, que saldrá de las elecciones del próximo octubre, continuar con sus políticas económicas y mantener las reformas que implementó durante su Gobierno.

“No podemos volver atrás. Por eso que las políticas que nosotros implementamos deben ser prestigiadas para que haya una continuación de lo que hicimos durante este periodo”, manifestó el mandatario durante un almuerzo con empresarios en la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la más influyente patronal brasileña.

El jefe de Estado, cuyo mandato expira el próximo 1 de enero de 2019 tras dos años y medio en el poder, indicó que su “mayor deseo” es que el futuro Gobierno no “corte aquello que fue comenzado”, aún por concluir y que necesita dar continuidad.

“Continuación en el sentido de proyectos que fueron implementados a lo largo de este tiempo es fundamental. Creo que la conciencia nacional tiene que tomar ciencia para decir que no podemos parar lo que está” porque de lo contrario “vamos a partir de cero y volver atrás”, destacó el gobernante.

Temer, quien sustituyó a Dilma Rousseff tras ser destituida por el Congreso por irregularidades fiscales, criticó aquellos candidatos que han prometido “destruir” todo lo realizado durante su mandato.

En este sentido, defendió las polémicas reformas impulsadas durante su Gobierno como el techo de gastos, flexibilización de las leyes laborales, reforma de la educación secundaria y un endurecimiento del sistema de pensiones, que no llegó a concretar por falta de apoyo parlamentario.

Si bien recordó que ningún candidato podrá escapar de la reforma del sistema de pensiones y tendrá que abordarla una vez llegue al Palacio de Planalto, sede del Gobierno, en Brasilia.

El presidente declaró en su discurso de cerca de una hora que una de las palabras que ha marcado su mandato ha sido el diálogo con el Congreso y la sociedad, a pesar de que apenas cuenta con un 3 % de aprobación, según una reciente encuesta de la firma Datafolha.

“Esto lo digo para que nuestros precandidatos escuchen y se conciencien para que no digan las barbaridades que a veces dicen: Si no hay diálogo efectivo con el Congreso Nacional, uno no gobierna”, advirtió.

Asimismo recomendó a las candidatos presidenciales que “lo que más necesita” Brasil es “concordia”, pues, a su juicio, en los últimos años se ha instaurado un “sistema de discordia y casi odio”, entre, por ejemplo, “los poderes del Estado”

“La radicalización crea odio entre las personas, una división que no es útil para el país”, añadió.

Temer no desveló si se presentará o no a las elecciones del próximo 7 de octubre, a las que sí aspira el que fue su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado.

El MDB, mayor formación política del país, definirá su candidato presidencial el próximo 2 de agosto en una convención en Brasilia en la que se debería confirmar la candidatura de Meirelles.

DC | EFE