Tänak sigue líder sólido en Finlandia, Ogier y Neuville distanciados

El estonio Ott Tänak (Toyota) conservó el liderato del Rally de Finlandia, el sábado tras la 19ª especial, mientras que el francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford) era séptimo y seguía superando al líder del Mundial y su gran rival por el título, el belga Thierry Neuville (Hyundai), décimo.

Tänak, que se impuso en cinco de las ocho especiales de la jornada, aumentó su ventaja sobre el segundo en Finlandia, el noruego Mads Ostberg (Citroën), que está ahora a 39 segundos, y sobre el tercero, el local Jari-Matti Latvala (Toyota), a 44 segundos.

El piloto estonio de 30 años parece en una posición muy favorable para lograr su cuarta victoria en una prueba del Mundial de Rallies y la segunda de esta temporada, tras la de Argentina.

En el final de la decimonovena especial, Tänak tuvo un pequeño choque que dañó ligeramente su radiador, pero no debería impedirle ir a por la victoria el domingo.

“Tuve más atención en las últimas especiales, las condiciones eran difíciles y miraba cada piedra de la ruta”, indicó Tänak.

El primer y único piloto estonio en haber ganado hasta ahora el Rally de Finlandia es Markko Märtin, que triunfó en 2003 con un Ford Focus.

Ogier cuenta con 2 minutos y 7 segundos de retraso respecto a Tänak y con un minuto y 26 segundos de ventaja sobre Neuville, el hombre que llegó a Finlandia como líder del Mundial, con 27 puntos de margen sobre el francés, cinco veces campeón del mundo.

“Creo que para nosotros, este fin de semana era más un gran prueba que una carrera”, se resignó Ogier, que no está contento con su coche, lo que le llevó a realizar varios ajustes.

“Cambiamos sin parar muchas cosas para intentar mejorar las sensaciones y el equilibrio”, lamentó el francés, que sólo ganó una vez en Finlandia, en 2013.

– ¿Pulso en la ‘Power Stage’? –

Pese a dominar a Neuville, la situación de ambos en la clasificación únicamente permitiría a Ogier reducir siete puntos su desventaja, con lo que el belga continuaría por delante con 20 unidades.

Delante de Ogier se encuentran, del cuarto al sexto lugar, el finlandés Esapekka Lappi (Toyota), seguido del neozelandés Hayden Paddon (Hyundai) y del finlandés Teemu Suninen (M-Sport Ford).

Lappi, que conquistó el Rally de Finlandia el año pasado, ganó cuatro posiciones en la clasificación este sábado.

El domingo, los pilotos tendrán cuatro especiales en su programa, entre ellas la ‘Power Stage’, para cubrir un total de 45,72 kilómetros.

La Power Stage en Ruuhimäki ofrecerá cinco puntos al piloto más rápido, algo que puede ser importante en el pulso Neuville-Ogier.

“No he tomado riesgos porque no se puede ganar posiciones”, subrayó Neuville, que espera su momento, intentando no cometer errores.