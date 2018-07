SÚMATE presenta denuncia ante Fiscalía por uso de recursos y bienes públicos en la campaña electoral

Súmate denunció ante la Fiscalía General de la República el uso inconstitucional e ilegal de los recursos y bienes del Estado por parte del candidato a la Reelección Presidente de la República Nicolás Maduro Moros en el lapso de los 26 días continuos de la campaña electoral en el que realizó 57 Alocuciones Presidenciales, lo cual significó un promedio de dos intervenciones por día, que fueron transmitidas todas ellas en directo por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) y retransmitidas a su vez por la Plataforma de Medios de Comunicación del Estado, integrada por TVes, Vive TV, ANTV, Telesur, Ávila TV, TVFAN, y las 76 emisoras de radio públicas (Radio Nacional de Venezuela con 10 AM y 62 FM, y el Circuito YVKE Mundial con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia, Mérida y Nueva Esparta).

Los voceros de Súmate que se hicieron presente en la sede nacional de la Fiscalía General de la República, Francisco Castro y Nélida Sánchez, explicaron que en el documento denominado Denuncia Ciudadana se específica la fecha y el lugar de ocurrencia de cada una de las 57 Alocuciones Presidenciales, de las cuales 44 de ellas fueron actos propios de la campaña electoral a favor de la candidatura a la Reelección del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, que incluyeron 35 actos de calle, cinco ruedas de prensa y cuatro reuniones con actores afectos a su candidatura, y en las cuales también se pronunció en contra de las otras opciones políticas que lo adversaban; lo cual consideran fue un evidente abuso del ejercicio del poder presidencial como también de sus atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ya que como ha quedado a la vista de todos los venezolanos utilizó para ellas recursos y bienes del Estado en beneficio de una parcialidad política, aprovechando para ello su condición de funcionario público y al servicio del Estado; violando los artículos 21.1, 67 y 145 de la Constitución de la República; 71 al 90, y 231 al 233 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), los artículos 7, 13, 18, 52, 56, 60 y 70 de la Ley Contra la Corrupción, y especialmente los artículos 221, 222 y 223 del Reglamento General de la LOPRE.

Castro expuso que el candidato a la Reelección Presidente de la República Nicolás Maduro Moros excedió con creces el tiempo y espacio diarios no acumulables en los 26 días continuos de la campaña electoral establecidos y permitidos por el Directorio del CNE en las normas contenidas en el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral para las Elecciones 2018, publicado en la Resolución Nº 180410-041:

En cada televisora de señal abierta nacional y regional el máximo de tiempo permitido era de 4 minutos diarios no acumulables, para un total de 104 minutos (1 hora 44 minutos) en el lapso de los 26 días continuos de la campaña electoral; sin embargo, utilizó en cada una de las 6 televisoras de señal abierta del Estado (VTV, TVes, Vive TV, ANTV, Telesur y Ávila TV) durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas identificadas, un promedio de 2.280 minutos, lo cual significó un excedente de 2.176 minutos en cada una de ellas, es decir unas 36 horas, que implicó 216 horas de exceso en el total de las 6 televisoras de señal abierta del Estado.

En cada televisora por suscripción el máximo de tiempo permitido era de 3 minutos diarios no acumulables en los 26 días continuos de la campaña electoral, para un total de 78 minutos (1 hora 18 minutos); sin embargo, utilizó durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas en la Televisora del Estado por suscripción TVFAN un promedio de 2.280 minutos, lo cual significó que se excedió en 2.202 minutos, unas 37 horas de exceso.

En las radioemisoras en los ámbitos nacional y regional el máximo de tiempo permitido era de cinco minutos diarios no acumulables en los 26 días continuos de la campaña electoral, para un total de 130 minutos (2 horas 10 minutos); sin embargo, utilizó durante la transmisión de las 44 alocuciones totalmente proselitistas en cada una de las 76 emisoras de radio públicas (Radio Nacional de Venezuela con 10 AM y 62 FM, y el Circuito YVKE Mundial con 4 emisoras AM en Caracas, Zulia, Mérida y Nueva Esparta), un promedio de 2.280 minutos, lo cual significó que se excedió en 2.150 minutos en cada una de ellas, unas 36 horas de exceso. Al multiplicar el total de minutos excedido por las 76 radioemisoras del Estado, el resultado es de 163.400 minutos, lo cual implicó 2.723 horas de exceso.

Exige investigar oferta de compra de votos y uso de la coacción e intimidación

La vocera de Súmate, Nélida Sánchez, agregó que también solicitaron a la Fiscalía General de la República investigar al candidato a la Reelección Presidente de la República Nicolás Maduro Moros por la oferta de compra de votos de forma pública que realizó en sus actos de calle de los días 28 de abril en la ciudad de Barcelona del estado Anzoátegui, y 15 de mayo en la población de Charallave del estado Miranda; al ofrecer un bono para los electores que votaran a favor de su opción política, el cual sería pagado del dinero de las arcas de la República, utilizando para ello el mecanismo de control social “carnet de la patria”, prácticas prohibidas por los artículos 67 y 145 de la Constitución de la República, 13 y 18 de la Ley Contra la Corrupción; 75.13, 126 y 215.2 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), 222 y 223 del Reglamento General de la LOPRE, y 91, numeral 5, de la Ley de la Contraloría General de la República.

Por último, Sánchez dijo que la ONG que representa pide a la Fiscalía General de la República investigar al candidato a la Reelección Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, por exigir a los electores beneficiarios de las Misiones Socio-económicas del Estado la presentación del “carnet de la patria” para votar el pasado domingo 20 de mayo de este año 2018. Afirma que en el documento entregado, se especifica que esta es una forma de ejercer la coacción e intimidación contrario a lo dispuesto en los artículos 63 de la Constitución de la República y 126 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establecen que “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…” y que “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio.” Precisó que además el artículo 289 del Reglamento General de la LOPRE establece claramente que el único documento para votar es la Cédula de Identidad: “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a la electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio.”

Por las razones y pruebas consignadas, los voceros de Súmate informaron que pidieron al Ministerio Público en este documento denominado Denuncia Ciudadana, la apertura de una investigación y la realización de todas las diligencias necesarias para la recolección de los elementos de convicción y el esclarecimiento de los hechos descritos, con el fin de que se determine la responsabilidad, luego de comprobar la veracidad de las pruebas consignadas, con el fin de que se proceda con las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico al Presidente de la República Nicolás Maduro Moros por el uso de la plataforma de medios de comunicación social en los 44 actos explícitamente partidistas y proselitistas, como la oferta de compra de votos y el uso de la coacción e intimidación a los electores con el fin de que votaran a favor de su opción política en este lapso oficial para la campaña electoral que estableció el Directorio del CNE en el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral para las Elecciones 2018, publicado en la Resolución Nº 180410-041.

