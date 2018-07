Se desploma avión de Aeroméxico con 100 pasajeros a bordo cerca del aeropuerto de Durango (Videos+Fotos)

Un accidente aéreo se registró en el cielo de Durango, esto a cinco minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional de dicho Estado, donde hay al menos 80 personas heridas.

El avión que se desplomó pertenece a la empresa de AeroMéxico en el cual viajaban 100 pasajeros, de los cuales al menos 80 resultaron lesionados y hasta el momento no se reportan fallecidos, reseñó El Heraldo.

Al lugar están arribando cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno y poner a salvo a los sobrevivientes.

Here is the plane involved in the crash #Aeroméxico pic.twitter.com/AJKTyiSD6s

— Alan Parker (@AlanJohnLondon) July 31, 2018