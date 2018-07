Rosmeri habló sobre video íntimo que se filtró en las redes sociales

A todas las personas que se preocuparon por el “Video Íntimo” que se viralizó les cuento que Quisimos hacer esta campaña para involucrar a nuestros seguidores y transmitir un mensaje de concientización con el uso de las redes sociales. “Pecar Contigo” es un tema íntimo y provocador y el video muestra una faceta de nosotros que nunca habíamos revelado al público. Si un video íntimo entre esposos puede “filtrarse” y convertirse en noticia, lo mismo sucede con cientos de videos y fotos de ese estilo a diario en las redes, muchas veces sin que importe el daño a terceros que pueda causar mientras genere polémica o beneficios.. Gracias a todas las personas que se preocuparon y desde ya los invito a disfrutar de #PecarContigo 😈 en el link de mi Biografía

