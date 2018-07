Reacciones de la dirigencia opositora ante la posible venta de gasolina con carnet de la patria

Luego de que este sábado el presidente Nicolás Maduro asomara la posibilidad de vender la gasolina a través del carnet de la patria, fueron varios los dirigentes de oposición que se pronunciaron en rechazo a esta medida y destacaron que la estrategia para “contrarestar” esta decisión es no asistir al llamado de carnetización hecho por el primer mandatario.

Uno de los que se pronunció fue el diputado a la Asamblea Nacional, Angel Alvarado. “Lo que venimos denunciando. Para echar gasolina va a hacer falta el carnet de la patria. Hay que boicotear eso. El estado ya tiene censo de los carros (para eso está la placa) no hace falta ningún censo”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Jorge Roig hizo mención a una de las frases de Maduro durante su alocución en la instalación del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y en la que aseveró que “la economía va a cambiar por la buenas o por las malas”.

Roig aseguró que como van las cosas en el país “la verdad es que lo que cambiará por las buenas o por las malas es el gobierno. La economía es más testaruda que cualquier revolución y más esta que es de pacotilla”.

Andrés Velásquez también se pronunció y en su mensaje, escribió que “el Congreso del Psuv no es más que un ocioso evento para distraer a su propia militancia”.

Henkel García fue otro de los esconomistas que se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que estas medidas económicas anunciadas por Maduro “nos llevarán al precipicio por la fuerza y si nos dejamos”.

Por su parte, Angel García Banch destacó que la filial Pdvsa debe ser privatizada, ya que a su juicio esta empresa (ahora del Estado) “se acabó”.

Leo a expertos petroleros de mi edad proponiendo salvar PDVSA y mantenerla parcialmente pública y me pregunto qué parte no entienden de que PDVSA se acabó y debe privatizarse la industria. Sacan siempre el ejemplo de Noruega/Statoil, pero no dicen que es la excepción, no la regla

— Ángel García Banchs (@garciabanchs) July 29, 2018