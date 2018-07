Punto Fijo: Choferes de terminal cobran pasaje a 3 millones si es efectivo y 15 millones si es por transferencia

“No sé hasta donde iremos a llegar”, fueron las palabras de María Duarte, una usuaria que esperaba que una unidad de transporte saliera para Valencia desde el anden de la terminal de pasajeros Alí Primera en Punto Fijo, estado Falcón.

Los choferes de unidades con cinco puestos, cobraron durante este sábado 28 de julio, 3 millones de bolívares en efectivo, y 15 millones si era por transferencia de un mismo banco a otro.

Duarte aseguró que viajar de un estado a otro sale mucho más caro por carretera que por avión y que esto se acentúa con la falta de dinero en efectivo.

“No sé qué irá a pasar en este país, pero me pregunto cuánto debemos trabajar para poder pagar un pasaje de un estado a otro. Es absurdo que esto esté sucediendo y nadie haga nada”, dijo la maestra jubilada durante la espera.

Pero en la terminal se evidenció que las personas prefieren viajar en autobuses de mayor capacidad, porque, aunque no aceptan transferencia como lo hacen los transportistas de unidades más pequeñas, el pasaje es más barato.

Almir Sangronis, comentó que tuvo que comprar dinero en efectivo con sobreprecio, lo calcula que en un 500% más. “No tuve otra opción, viajo semanalmente a Valencia porque mi mamá está sola y nos turnamos para cuidarla. Es muy difícil porque hay que recurrir a los bachaqueros para poder tener efectivo. Ni loco me voy en carrito, la plata no me alcanza, por lo tanto tengo que irme en autobús para rendir el dinero”.

Aunque los choferes no quisieron rendir declaraciones, entre ellos comentaron que un cambio de aceite supera los 70 millones y un caucho es mucho más costoso. “Aquí eramos 18 carros y quedamos tres, todos están parados por falta de repuesto, no es fácil mantener un carro”, expresaron mientras conversaban.

También detallaron que aunque han hecho diligencias para ser beneficiarios de la Misión Transporte a través de la proveeduría del estado, nunca han recibido nada.

Con respecto a la diferencia del pago por transferencia, explicaron que en efectivo pueden comprar comida más barata y así resolver el día. “Nosotros también sufrimos la misma inflación que sufren todos”, comentaron.

Los conductores usan los pagos por transferencia para reunir y comprar los repuestos aunque por esa vía son mucho más costosos.

Aunque se intentó tener respuesta por parte de los funcionarios encargados de la terminal, no se logró concretar una entrevista para conseguir respuestas ante estos hechos.

DC / El Pitazo