Potente sismo de magnitud 6,4 sacude Indonesia

Un potente sismo de magnitud 6,4 se ha producido este sábado en Indonesia, a 1,4 kilómetro de la localidad de Lelongken, ubicada en la isla de Lombok, reporta USGS.

También se ha ubicado a 49 kilómetros de la ciudad Mataram, en cuyas proximidades se encuentra el aeropuerto internacional de Lombok. El epicentro del temblor se ha ubicado a 7,5 kilómetros de profundidad.

Se informa que el movimiento telúrico se ha sentido también en las islas indonesias de Bali y Java.

Por el momento, no hay reportes de daños materiales ni víctimas.

Indonesia se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área geográfica del planeta con la mayor actividad sísmica y volcánica.

Picture from @BNPB_Indonesia Due to the earthquake in Sambelia, East Lombok damaged.#lombokgempa @ChannelNewsAsia @STcom @NewEarthquake pic.twitter.com/1MGlQIXqIj

— Kholina em (@CholinsM) July 29, 2018