Película biográfica de Mónica Spear será interpretada por Andrea Rosales 

Amigos/ as quiero invitarlos hoy al centro comercial Sambil Valencia en la entrada HOME a las 6pm y participar en la última escena que grabaremos para @monica_lapelicula … Allá los estaré esperando con los brazos abiertos para compartir con ustedes esta maravillosa experiencia… 💕🙌🏻

A post shared by Andrea Rosales Castillejos (@andrerosalesc) on Jul 28, 2018 at 6:34am PDT