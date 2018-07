Parlamento suspendió sesión de este martes por apagón en Caracas #31Jul

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, que debatía este martes diversos puntos sobre las medidas económicas anunciadas por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, para enfrentar la crisis, suspendió su sesión por los apagones registrados en Caracas y estados vecinos.

“La suspendimos, solamente logramos discutir el primer punto sobre el cono monetario y cuando nos disponíamos a leer el acuerdo sobre el tema se fue la luz”, dijo el secretario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Negal Morales, a Efe.

Desde la mañana de este martes, Caracas y los céntricos estados Miranda, Vargas y Aragua registran fallos de luz, y aunque el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez -que ha omitido los fallos en las regiones cercanas a la capital venezolana-, ha dicho que se recuperó en 90 % la electricidad, todavía hay zonas que siguen sin electricidad.

El Palacio Federal Legislativo, donde celebra sus sesiones ordinarias el Parlamento, registró fallos de luz incluso luego del anuncio de Motta Domínguez.

Morales explicó a Efe que los diputados decidieron detener la sesión durante 15 minutos para esperar el regreso de la luz.

“Pero no llegó la luz y la planta no nos dio sustento para el tema de los equipos de grabación ni de videos que se necesitan para tener los registros de la sesión, entonces tuvimos que suspenderla”, dijo.

Con todo, Morales dijo que los parlamentarios decidieron leer y aprobar el acuerdo por el que exigen la reconversión monetaria anunciada por el Ejecutivo que ordenó quitarle cinco ceros a la moneda venezolana y poner en circulación nuevos billetes a partir del próximo 20 de agosto.

Sin embargo, dicho acuerdo todavía no ha sido difundido ante los fallos del servicio eléctrico.

Se fue la luz en la #AN y en todo el pais. El régimen oprobioso ha acabado con los servicios públicos de los Venezolanos, si no fuera por Guri no habría nada de electricidad y Guri fue construida en democracia. No desmayemos hasta lograr la salida de Maduro #FueraMaduro #31Jul pic.twitter.com/1LO8oPDvDU

— Luis Florido (@LuisFlorido) July 31, 2018