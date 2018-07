Neymar calla rumores: “Me quedaré en el PSG”

Neymar, delantero del Paris Saint-Germain, es uno de los jugadores que más rumores de mercado está acaparando en este inicio de verano, siendo vinculado desde hace meses con el Real Madrid en un fichaje que sería estelar, pero el propio astro brasileño se ha encargado de poner punto y final a la especulación con unas contundentes declaraciones.

“Tengo contrato en el PSG y me quedaré. He elegido estar allí para continuar con este desafío, para conseguir metas más altas. No voy a cambiar mi opinión al respecto. Espero que podamos tener una temporada llena de éxitos y nuevos títulos. La prensa disfruta creando rumores, pero todo el mundo sabe cuánto me importa el PSG”, ha confesado en Fox Sports.

Neymar también ha hablado sobre dos de los hombres del momento en el Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé, protagonista en el Mundial, y Gianluigi Buffon, flamante fichaje del conjunto parisino para la próxima temporada.

“Mbappé es un fenómeno, un gran jugador. Estoy muy feliz por él y por el Mundial que ha conseguido. Hemos estado hablando casi a diario y será genial volver a verle. (…) Será un honor compartir vestuario con alguien como Buffon, por su historia y por la persona que es. Tiene mucho que ofrecernos, mucha experiencia”, ha apuntado.

Para acabar, el astro brasileño ha mostrado su decepción tras el Mundial: “Fue muy triste. No había nadie más triste que Tite, los jugadores y yo. Nos quedamos un poco decepcionados porque sabíamos que podíamos ganar y llegar más lejos. Pero el tiempo de luto ha pasado y tenemos razones para ser felices; yo elijo ser feliz”, ha concluido.

DC | Agencias