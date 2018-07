Mata a su hijo luego de una pelea por la crisis

“Hijo mío párate por favor, ven hijo párate, por favor levántate Francisco”.

Eran los gritos desesperados de un padre de 56 años de edad, quien después de haber discutido con su hijo Francisco Javier González Figueroa, el pasado primero de julio, le quitó la vida al disparle en el pecho.

“Francisco hijo, perdóname papá, yo no quería matarte, solo te quería asustar hijo, perdóname”, continuaba el hombre, mientras acariciaba el rostro pálido de José Gregorio, que aún en el suelo, aturdido por el disparo miraba con detenimiento los ojos de su progenitor.

Mientras el hombre se lamentaba de lo ocurrido, otra de sus hijas salió de la vivienda al oír la fuerte detonación, poco después se topó con la dramática escena.

“¡Papá!, ¿Qué hiciste?, Dios mío, Dios mío, mi hermano”, dijo la joven que descalza salió corriendo a auxiliar a su hermano.

Aunque no podía creer lo que observaba, un vecino ayudó a trasladar al muchacho hasta la emergencia del hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín.

No le importó la luz roja del semáforo, ni la fuerte lluvia que caía en la ciudad; en menos de 20 minutos lograron ingresarlo a trauma shock.

“Vamos compadre tu puedes, no te rindas, no te duermas Francisco, tu eres un campeón”, decían los compañeros de Suárez Figueroa, quienes lo mantuvieron despierto hasta llegar a la sala de urgencias.

A las 10:50 am, el muchacho dejó de respirar; fuertes lamentos estremecieron a las personas que esperaban a las afueras del recinto de salud.

¡Ese fue mi papá, a ese hombre no le importa nada, fue él, fue él!”, aseguraba un familiar mientras golpeaba las paredes y el piso del Núñez Tovar.

Cuando se llevaron al joven para intentar salvarle la vida, González Hernández (padre), ingresó hasta su vivienda, por su rostro corrieron varias lágrimas; aún tenía el escopetín, calibre 16 mm en sus manos.

El victimario recogió la mercancía de su bodega, cerró las ventanas del local y, se encerró por media hora en una de las habitaciones de la casa.

Después, procedió a quitarse la ropa mojada por la lluvia, se bañó y lentamente comenzó a vestirse como si fuese para una cita.

“Debo pagar por lo que hice, debo explicar lo que ocurrió, maté a mi hijo, lo maté”, gritaba mientras se golpeaba con los puños.

Una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), atendió el llamado que hicieran los vecinos del lugar, al llegar a la carrera 2 de El Silencio, José Gregorio, no opuso resistencia, se entregó a la autoridades, quienes procedieron a arrestarlo.

Al momento que fue presentado en el eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el hombre no paraba de llorar, sin embargo, intentó defender siempre a su hijo.

Aunque los efectivos no entendían la situación, González se calmó, respiró profundo y narró que aproximadamente a las 9:30 am, comenzó a discutir con Francisco por la situación económica por la que estaba atravesando; la bodega que con tanto esfuerzo logró obtener, se vino a la quiebra por la falta de distribución de productos de la industria Polar.

“Él no colaboraba en nada, no hacía nada y todo se lo quería comer, – no se ganaba la voluntad-”, añadió el hombre.

“Admito, discutimos dentro del rancho, agarré un palo y le lancé un astazo, que le alcanzó la frente”, añadió.

Con la voz confusa, cerró fuertemente sus ojos, “durante la pelea, el fue hasta la bodega y agarró un refresco – le seguí reclamando-, pero entró a una de las habitaciones y después me amenazó con el arma”.

Durante el forcejeó, logró desarmarlo evitando un mal mayor, “pero Francisco salió para la calle ofendiéndolo y para asustarlo su padre lo apuntaba; fue cuestión de segundos que el muchacho corrió al oír las detonaciones, una de ellas le perforó el pecho y lo hizo caer al pavimento”, comentaron los vecinos.

Esta versión fue confirmada por el director del Cicpc a nivel nacional, Douglas Rico, quien además precisó que la riña familiar ocurrió al momento en el que el hoy occiso preparaba desayuno para salir a hacer unas diligencias.

