Madre denunció la extraña muerte de su hija en una guardería de Coche

La muerte de una niña de nombre Victoria fue denunciada este lunes por su madre, Mariana Urbina, quien indicó que falleció tras ahogarse mientras comía arroz con lentejas “y no fuera atendida por las encargadas de la guardería”, ubicada en la parroquia Coche, en Caracas.

La mujer contó que el pasado viernes dejó a la niña de un año y dos meses en el cuidado diario ubicado en Las Veredas de Coche, en la avenida 46, a eso de las 7:50 de la mañana, y que luego, a las 11:30 a. m., cuando estaba en su trabajo, una de las mamás de otro niño la llamó para decirle que algo le había pasado a Victoria y que la habían llevado a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI).

Urbina denunció que las personas de la guardería nunca le notificaron de lo sucedido con su hija. “Me llamaron otras mamás que tienen sus hijos ahí. En mi asombro yo llamo a la señora de la guardería y ella me dice que la niña estaba comiendo arroz con lentejas, que se puso morada y que la habían llevado al hospital, pero que había fallecido”, narró.

“La doctora me dijo que la niña al llegar al CDI ya estaba sin signos vitales, pero aún así le hicieron entre tres y cuatro reanimaciones”, agregó.

“Ayer me enteré de que no han dado la orden de captura. Tienen que retenerlas porque todo está en averiguaciones, no sabemos, tenemos que esperar la autopsia, pero ellos decidieron dejarlas en libertad”, continúo.

La madre de Victoria indicó que “las dueñas se han encargado de decir por Coche que a mi niña le dio un paro cardíaco, cuando en realidad se ahogó con arroz y lentejas que ellas le suministraron. La comida se la mandé yo, pero ellas no estuvieron pendiente. Por lo que se ve no le dieron los primeros auxilios necesarios cuando se empezó a ahogar”.

Urbina informó que la denuncia fue colocada ante el Cicpc.

DC | Caraota Digital