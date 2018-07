Las normas que Meghan tendrá que seguir en caso de embarazo

Desde que los duques de Sussex se casaron, se espera la noticia de la llegada de un nuevo integrante de la familia real británica. Incluso, en su primera entrevista como pareja comprometida para la cadena BBC, a Meghan Markle y Harry les preguntaron si un bebé estaba en sus planes, a lo que el príncipe respondió: “Con suerte, comenzaremos una familia en un futuro cercano”.

Más tarde, en un evento en Irlanda del Norte, después de la boda, Meghan y Harry conocieron a un par de personas que mostraron los productos de su línea de ropa hecha a mano para bebés y, observando con ilusión las prendas, Markle exclamó: “¡Estoy segura de que en algún momento necesitaremos todo esto!”.

Así es como los duques han expresado abiertamente su deseo de tener hijos y la alegría que esta noticia les traerá, sin embargo, también habrá normas a las que deberán sujetarse:

1. Primero, el género del bebé no se revela hasta que pequeño o pequeña royal nazca. Por supuesto, los padres y la reina podrán saberlo, pero ningún otro miembro de la familia conocerá el codiciado secreto. Así sucedió con los tres hijos de William y Kate Middleton.

2. Meghan no podrá tener baby shower. Triste pero cierto. La historiadora de protocolo Victoria Arbiter dijo a Daily Mirror que si bien la realeza es “próspera, un baby shower lujoso sería considerado poco apropiado. No hay nada que los miembros de la dinastía Windsor no puedan salir y comprar ellos mismos”.

3. A diferencia de muchas otras royals, Meghan, nacida en los Estados Unidos, podría verse más afectada por esta “regla”, pues las integrantes de la familia embarazadas deben reducir sus viajes al extranjero al mínimo, y todo tiene que ver con las medidas de seguridad. Además –aunque pueden cumplir con sus compromisos hasta el término del embarazo– se les anima a permanecer lo más cerca posible de su casa por si sucediera alguna emergencia.

4. La duquesa de Sussex podría tener a sus hijos en el hospital St Mary’s que se encuentra en el centro de Londres. Esta tradición la instituyó la princesa Diana, pues fue la primera mujer de la realeza en no tener a sus hijos en el palacio. Kate Middleton siguió sus pasos con los tres príncipes.

No hay que olvidar que los hijos de Harry y Meghan no tendrán el título de príncipes, sino de lady o lord.

DC | Quien