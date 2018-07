Julio Borges desmiente reunión con Ortega Díaz y Omar Barboza para impedir juicio contra Maduro

El expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges desmintió que exista una reunión este domingo entre su persona, el actual presidente del Parlamento, Omar Barboza y la fiscal general destituida por la constituyente cubana, Luisa Ortega Díaz para “impedir el juicio contra Maduro”.

Así lo manifestó en su cuenta de Twitter, donde informó que tras comunicarse con ambos, manifestaron su asombro y desagrado “por esta acusación”.

“Invito a quien quiera a comunicarse con @Lortegadiaz y comprobar lo que estoy diciendo. Dejemos de destruirnos entre nosotros, el adversario está al frente y no a los lados. Más bien los llamo a trabajar para aumentar la presión interna e internacional contra @NicolasMaduro.

Desmiento categóricamente que exista alguna reunión hoy entre el pdte de la @AsambleaVE @OmarBarbozaDip, la Fiscal @Lortegadiaz y mi persona para impedir juicio contra Maduro. Me he comunicado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación.

— Julio Borges (@JulioBorges) July 29, 2018