Josef Martínez fue nombrado Jugador de la Semana de la MLS

Luego de un fin de semana en el que consiguió otro triplete, Josef Martínez fue nombrado Jugador de la Semana en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

El delantero criollo estableció una nueva marca con su sexto hat–trick , y ayudó al Atlanta United a vencer por 3-1 al DC United en partido correspondiente a la jornada 21.

Los tantos marcados por Martínez también lo consolidan como líder de los goleadores al llegar a 22 anotaciones en igual cifra de partidos que lleva disputados esta temporada con el Atlanta United.

