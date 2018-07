Guerra: “El país lo que tiene es una depresión económica e hiperinflación”

El economista y diputado de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, aseguró este domingo que la reconversión monetaria le cuesta al Gobierno nacional más de 300 millones de dólares, puesto que, los billetes se mandaron a imprimir en el exterior.

Durante una entrevista en el programa Diálogo Con… Carlos Croes transmitido por Televen, Guerra dijo que el Ejecutivo debe realizar un plan que ataque la causa del problema.

“El país lo que tiene es una depresión económica e hiperinflación”, manifestó el diputado.

Criticó que los servicios básicos como luz, agua, gasolina y pasaje que tienen precios bajos no podrán ser pagados luego de la reconversión que entrará en vigencia el 20 de agosto. “Si el pasaje cuesta 20 mil, al dividirlo entre el nuevo cono monetario, es decir, 100 mil, da 0,2, se debe pagar con una moneda de 20 céntimos que no la hay, o subes el precio de transporte o no cobras el pasaje”, expresó.

En tal sentido, dio cinco propuestas económicas para solventar el problema inflacionario del país. En primer lugar, mencionó una medida fiscal, en donde el fisco no pueda gastar más de lo que le ingresa, así como reestructurar la deuda externa.

En segundo lugar, insistió en una propuesta monetaria, en la que todo dinero que emita el Banco Central de Venezuela deba estar respaldado o de lo contario, será dinero inflacionario.

De la misma forma, dijo que se debe eliminar el control cambiario y debe haber una reforma institucional que le de libertad a las empresas e instituciones para importar sus productos y materia prima. Además, una reforma petrolera para que el Estado pueda producir más petróleo que genere ingresos al país.

DC / El Universal