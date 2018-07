Gemela robada en hospital de Cabimas fue vendida a una familia en Barranquilla

Una familia de Barranquilla, Colombia, fue señalada de haber comprado a una de las gemelas que nació el pasado 14 de junio de 2017, y que fue sustraída del Hospital Dr. Adolfo D’Empaire, de Cabimas, según la denuncia hecha por la madre de las niñas, Melisa Méndez Chirinos.

La información procede de un comunicado de prensa remitido por la familia de las pequeñas a Versión Final, a través del cual se señala que la denuncia del robo de la menor se mantiene en la Fiscalía 43 del Ministerio Público, con sede en Cabimas, a cargo de Ana Calderón.

Según Méndez, tanto ella como el padre de las menores, Teodoro Dugarte, quienes residen en el municipio Miranda, de la Costa Oriental del Lago (COL), presumen que los médicos vendieron en Barranquilla a la hermanita de Tania Melibeth Dugarte Méndez, con edad de 13 meses y 15 días.

Melisa había denunciado el hurto de su bebé a través de las redes sociales. En su cuenta Facebook recibió un mensaje anónimo donde se confirmaría la adquisición de su pequeña por la familia neogranadina.

Aproximadamente a los cinco meses después del parto, una mujer se comunicó conmigo vía mensajería de Facebook. Me dijo que en la casa donde ella trabaja como doméstica, en Barranquilla, su jefa viajó a Venezuela y llegó a su casa con una niña recién nacida, que no saben de dónde la sacaron y que se parecía a la mía. Me envió más de 12 fotografías de la bebé con distintos vestuarios, ahí comprobamos que eran idénticas; ella me rogó que no dijera nada. Luego comencé a indagar la ubicación de su residencia y fue cuando eliminó su perfil y me bloquearon la cuenta de face, refirió Méndez en el comunicado.

Los presuntos involucrados, identificados por la víctima como Y. Valencia, ginecólogo, natural de Barranquilla, I. Urdaneta y R. Pérez, anestesiólogos venezolanos, no se encuentran en el país, aseguró la angustiada mujer.

Dijo Méndez que ella ha intentado comunicarse con la titular de la Fiscalía 43, a través de llamadas o mensajes de texto, para ver cómo avanzan las investigaciones en torno a su denuncia, pero ha sido en vano.

La dama sostiene que ella tuvo a sus dos hijas, “nunca la vi muerta, sentí cuando me sacaron a las dos”, reiteró que en el pabellón del centro de salud solo le entregaron una.

Indicó que se realizó cinco ecogramas y en todos se visualizaba desde el primer momento que en su vientre crecían dos niñas, “siempre las sentí”.

Al momento de dar a luz el ginecólogo que me atendió aseguró que había sólo una niña y un tumor, señaló Melisa Méndez.

Una médico ecografista del municipio Miranda, Nancy Morillo, manifestó confirmar la versión ofrecida por la agraviada a través del comunicado de prensa. La doctora realizó el primer estudio, cuando Melisa tenía seis semanas de embarazo.

A ella se le veían sus dos saquitos, en ningún momento se mostraba un mioma o algo parecido. Además, los tumores no tienen brazos, pies, cabeza o corazón, aseveró.

El padre de las infantes afirma que las pruebas de las últimas evaluaciones en 4D revelan que eran dos niñas con sus cuerpos completos, órganos sanos y con pesos diferentes. Además del último ecograma realizado en la emergencia del hospital de Cabimas, se escucharon los dos corazoncitos latiendo.

Los documentos sustentados en los soportes con los exámenes y ecogramas se consignaron en la Fiscalía 43, reza el comunicado.

