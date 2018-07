Fortnite en Android no se podrá descargar del Google Play Store

El código fuente de la web oficial de Epic Games muestra que para instalar Fortnite Battle Royale en Android habrá que descargar un archivo .apk.

Fortnite Battle Royale para Android no se podrá descargar desde la Play Store, la tienda de aplicaciones oficial de Google para su sistema operativo, según indica el código fuente de la página web de Epic Games. Cuando el juego salga en este SO estará disponible en los estos móviles.

La web xda-developers ha investigado el código de la web del juego y han encontrado instrucciones de cómo instalar Fortnite Battle Royale en Android. Esto indica, por un lado, que el juego no tardará en llegar a ese S.O., y por otro lado, que no estará disponible para descargar desde la tienda oficial.

“Descarga e instala Fortnite a través de tu navegador”, se puede leer en una imagen que un usuario de Reddit, /u/thesbros, ha extraído del código. Tras esa advertencia, aparece otro mensaje: “Una vez lo descargues, serás preguntado por permisos de seguridad. Esto es necesario para instalar cualquier aplicación externa a la Play Store”.

El mensaje de advertencia se refiere a que, aunque Android te permite instalar aplicaciones externas a partir de un archivo “.pdk”, hay que activar en las opciones de seguridad el permiso del usuario para instalar apps que no sean de la tienda de Google.

El motivo por el que Epic Games prefiere tener Fortnite Battle Royale fuera de la Play Store es puramente económico. Los ingresos en Play Store y en los micropagos de las aplicaciones descargadas a través de la tienda se reparten en un porcentaje del 70% para el desarrollador y un 30% para los gestores de la tienda, es decir, Google. Si no pasan por el Play Store, todo el beneficio va para Epic Games.

Cuando Fortnite Battle Royale llegó a iPhone y iPad Epic Games no tuvo alternativa a aceptar las condiciones de Apple, que también son un 70/30 en ingresos a través de su App Store. A finales de abril el juego ya había recaudado 25 millones de dólares cuando solo llevaba unas semanas a la vista.

Fornite Battle Royale está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y iOS.

DC / As