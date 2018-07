Fondo de población de las Naciones Unidas dona 10 millones de condones a Venezuela

Para los próximos meses se espera lleguen al país unos 10 millones de condones, donados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), como apoyo a la planificación familiar así como a prevenir el incremento de nuevas infecciones por transmisión sexual, entre ellas, sífilis, gonorrea, VPH, VIH entre otras.

Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH aseguró que “con esta donación pondremos en las manos de hombres y mujeres, una importante barrera de protección, para prevenir el VIH, así como los embarazos no planificados”, a la vez que, manifestó, “debemos asegurarnos que cada condón llegue a quienes tienen que llegar, a las personas que no tienen acceso al profiláctico por sus altos costos, y que no se pierdan en el camino por manos que busquen sacar beneficios económicos”.

En Venezuela, la inestabilidad económica actual, dificulta el acceso a los productos de primera necesidad por sus altos costos, por lo que la compra de condones, muchas veces no está contemplada en el golpeado presupuesto familiar, en ese sentido, la entrega sin costo de los profilácticos, contribuye con la planificación familiar y la salud de la población.

“Es vital que el mundo voltee sus ojos a esta emergencia humanitaria tan compleja que vivimos en Venezuela y que desde la solidaridad la sociedad civil, las agencias de Naciones Unidas y los gobiernos internacionales aporten su granito de arena para que las fundaciones y el mismo sistema público de salud podamos ayudar a las personas que más lo necesitan”, destacó Rodríguez.

Por otra parte, Jorge González Caro, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, informó recientemente al portal web Contrapunto, que al recibir los profilácticos, serán entregados al ministerio para la salud y diferentes organizaciones no gubernamentales, que hacen vida en todo el territorio nacional, para su necesaria distribución, entre la población, sin costo alguno.

“Recibimos con beneplácito las gestiones del UNFPA y dicho donativo que tanta falta hace en Venezuela”, concluyó el presidente de StopVIH, Jhonatan Rodríguez.

