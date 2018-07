Fernando Alonso y su futuro en la F1: “Después del verano”

“Después del verano”. Otra vez. Una más. Y van miles quizá Fernando Alonso ha desvelado que decidirá su futuro en esa época del año. Según nuestras informaciones será en Singapur o Austin cuando se haga público, pero veremos… Al asturiano le preguntamos por los últimos rumores que le colocaban en Ferrari para el próximo año: “No contesto rumores. Todo el mundo habla de mí, que si Horner,Webber, Magnussen… y no puedo hablar de todo lo que se dice”. Pero los periodistas como el amigo de Efe seguimos con el asunto del futuro, quizá algo que interesa a los aficionados españoles. ¿Cuanto más llevarás este coche? “Diez carreras”. ¿Cómo? “Sí, las que quedan este año en el Mundial de F1”. El asturiano también dijo, a diferencia de lo que ha explicado su jefe de McLaren, Zak Brown, que no probará un Indycar este año: “Aún tengo programadas en total unas 14 carreras este año, así que no creo que haya tiempo para tanto”.

El astur por supuesto tuvo palabras de elogio para el nuevo fichaje de Woking, James Key. “Siempre que llega gente de calidad de otros equiposy con buen bagaje y experiencia, es parte de las reestructuración de McLaren en los últimos meses y espero que nos aporte cosas buenas”, dijo. Pero… “Mi decisión de futuro no tiene que ver con estos cambios en el equipo, será cuestión de motivación y de cómo me sienta en ese momento, nada más”.

Y, como no podía ser de otra manera también para el fallecido Sergio Marchionne: “Es una gran perdida para Ferrari, para la Fórmula 1, creo que, aunque no coincidimos mucho, siempre que lo veía se comportaba de una manera elegante. Envío mis condolencias para toda su familia y toda la familia Ferrari”.

En cuanto a este fin de semana habló de Hungría como de un lugar especial: “Es un circuito que muy especial para mí, la primera victoria y un circuito que me gusta, un circuito de kárting para F1, muchas curvas sin tiempo para respirar y puede haber oportunidades por el clima también”. Circuito ¿favorable? “Es un circuito históricamente bueno para McLaren, donde el motor cuenta menos, pero veremos porque hay circuitos mejores y peores, esté quizá está un poco en el medio y veremos si con las mejoras que traemos podemos dar un paso adelante”, cerró.

