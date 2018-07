Eugenio Alafaci, atropellado por un camión mientras entrenaba

CI VUOLE PIÙ ATTENZIONE PER LE STRADE!! Oggi la mia uscita in bici è durata 10km…. Stavo pedalando DA SOLO e SUL LATO DELLA STRADA quando un'automobilista parcheggiato sulla destra decide di aprire la portiera nel preciso istante in cui passavo….Non ho nemmeno avuto modo di frenare o provare ad evitarla….la conseguenza è stata la frattura del primo e secondo metacarpo e lussazione della spalla…. Volevo solo uscire in bici per allenarmi e svolgere il mio lavoro,invece ora dovrò stare 1mese con il gesso,e questo infortunio in questo momento della stagione può anche compromettere il mio futuro….. La cosa che mi fa più rabbia é che ancora una volta questo è successo perché sulle strade nn si ha abbastanza attenzione per noi ciclisti e pedoni ….ultimamente sta diventando davvero pericoloso pedalare per le nostre strade…serve solo più ATTENZIONE e RISPETTO!! Tranquilli che nn mollo e supererò anche questa… #nevergiveup

