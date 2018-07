Estudiantes y egresados de la UCAB podrán validar su título en Estados Unidos

Los estudiantes o egresados de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) podrán obtener un título de pregrado con validez en Estados Unidos, gracias al reciente acuerdo firmado entre la institución caraqueña y dos casas de educación superior ubicadas en la ciudad de Miami: URBE University y Florida Global University (FGU), ambas de carácter privado y legalmente autorizadas por el Departamento de Educación del estado de Florida.

Según informó la directora del Secretariado de Internacionalización (SI-UCAB), Lizbeth Sánchez, el convenio permitirá a los alumnos o graduados de ciertas carreras inscribirse en las casas de estudio del país norteamericano y cursar a distancia una pequeña fracción de la carga académica, luego de lo cual contarán con el título emitido por la UCAB y con el Bachelor Degree of Science emanado por URBE o FGU.

Esta opción es especialmente atractiva para quienes piensan cursar en Estados Unidos algún programa de postgrado, pues contar con un título emitido por una casa de estudios de allá facilita el ingreso dado que el convenio permite la validación de la carrera en Estados Unidos.

Dos posibilidades

En el caso de la URBE University, se trata de un convenio de convalidación académica dirigido a egresados o graduandos ucabistas de cualquier carrera, que deseen obtener el Bachelor Degree of Science in Business Administration (licenciatura en Administración de Empresas) o el Bachelor Degree of Science in Mass Communication and Marketing (licenciatura en Comunicación Social y Mercadeo).

Para ello, los interesados cursarán solo 11 materias (en el caso de que sean egresados de Administración o Comunicación Social) o 15 asignaturas (si son de cualquier otra carrera) luego de lo cual obtendrán la equivalencia de títulos.

“La ventaja es que todas las clases se dictan en línea y se pueden tomar entre dos y cuatro asignaturas por término. Cada período académico equivale a unas ocho semanas y los alumnos pueden escoger si ven clases en inglés o en español. Además, URBE ofrecerá gratuitamente cursos intensivos de inglés como segunda lengua “, apuntó Sánchez.

La URBE también ofrece la oportunidad de cursar los estudios de manera presencial, pero no tramita la visa de estudiante. Esto puede resultar muy atractivo para los egresados de la UCAB que vivan actualmente en Estados Unidos y sean residentes, sobre todo en términos de costos, porque gracias al convenio los ucabistas pagarán el equivalente al 27,5% del total de la matrícula si son egresados de Administración o Comunicación; o 37,5% si son de otras carreras.

Cuatro carreras

Los programas de la Florida Global University están dirigidos únicamente a estudiantes o egresados ucabistas de Comunicación Social, Ingeniería Informática, Administración de Empresas y Contaduría Pública.

Para participar, los alumnos que estén cursando entre 1ro y 4to semestre podrán inscribirse en el programa de acreditación académica, mediante el cual la Florida Global University reconocerá la calificación que obtengan en las asignaturas que vayan aprobando en la UCAB como si las estuvieran cursando en la FGU. El beneficio es que solo deberán estudiar entre 7 y 9 asignaturas (25% del pEnsum) para obtener el título de las dos universidades al mismo tiempo.

Por su parte, los ucabistas que estén en el quinto semestre o uno superior o quienes hayan egresado de las carreras con el pensum vigente, podrán inscribirse en el programa de convalidación de estudios, a través del cual la FGU reconocerá las asignaturas cursadas y les otorgará el título cursando entre 7 y 9 asignaturas.

Aunque están limitados a estudiantes de cuatro carreras, los programas de la FGU también son accesibles en términos de costos y esa universidad ofrece financiamiento.

Los interesados en obtener más información sobre los convenios deben escribir un correo con sus datos personales y de contacto a la dirección globalucab@gmail.com. También pueden llamar a los teléfonos 0212-407.6061/6062 o seguir la cuenta @globalucab del Secretariado de Internacionalización de la UCAB en Twitter e Instagram.