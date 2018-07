El Sol se “apaga” en Rusia sin explicación

Un fenómeno realmente extraño tiene intrigados a los habitantes de dos distritos municipales pertenecientes a la República de Sajá, en Rusia, pues el Sol “se apagó” por cerca de 3 horas a pleno medio día sin que hasta el momento haya una explicación científica oficial de lo acontecido.

Personas que pudieron vivir este momento, así como medios locales como The Siberian Times capturaron las impresionantes imágenes donde se observa la ausencia del astro mayor en estos lugares.

El inusual fenómeno tuvo lugar el pasado 20 de julio entre las 11:00 y 14 horas, en las fotos se puede apreciar que día se tornó rojizo, incluso en algunas partes se puso totalmente oscuro.

Los habitantes no daban crédito a lo que sus ojos miraban en ese momento, muchos comenzaron a especular que se trataba de extrañas fuerzas sobrenaturales, el diablo, OVNI o un meteorito.

Por su parte, algunos especialistas creen que tal fenómeno probablemente haya ocurrido como efecto de los incendios forestales que azotan la región.

Mystery gets murkier over cloud that turned day into night

No official explanations for darkness over swathes of Yakutia amid conspiracy theories of a UFO, new weapons tests, a meteorite, or pollution from wildfires.https://t.co/dc4KUnqXOo pic.twitter.com/ZRxGyTJgel

— The Siberian Times (@siberian_times) July 24, 2018