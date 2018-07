¡El Señor de los Cielos en coma! Fans estallan contra Telemundo por sacar a Rafael Amaya

Rafael Amaya fue retirado de la serie de “El Señor de los Cielos” unos días después de experimentar una enfermedad que lo obligó a dejar de aparecer en la serie de Telemundo.

Para justificar la ausencia de Aurelio Casillas en la trama, este tuvo un encuentro con su enemigo El Cabo (Robinson Díaz) que fue letal. El Cabo le dispara a Casillas en la cabeza que lo deja malherido y en coma.

Los fans del proyecto televisivo no han quedado contentos y juran en no ver la serie hasta que regrese Amaya.

“Cuando lo encuentren me dicen para seguirla viendo pero que sea [Rafael Amaya], no otro”, escribió una seguidora.

Cuando lo encuentren me dicen para seguirla viendo pero q sea El no otro!

Y es que Telemundo ha usado a un doble para la escenas en donde Aurelio Casillas se encuentra en cama. Si notan, la cámara nunca enfoca en la cara de Casillas y solo se ve la hebilla con las iniciales A.C.

En otras tomas solo se ve a Casillas de perfil o de lejos.

“Ya dejen el drama! Sabemos que van a regresar a @RafaAmayaNunez cuando se den cuenta que su rating se vaya al suelo”, escribió otra fan.

Ya dejen el drama! Sabemos que van a regresar a @RafaAmayaNunez cuando se den cuenta que su rating se vaya al suelo, Telemundo no son tan pendejos @RafaAmayaNunez es su minita de oro! (Pobre de el)

No voy a ver el señor de los cielos hasta que salga rafa amaya… 😒😒😒

Boicot a Telemundo. Esta semana es barómetro. No sintonizamos y reciben el mensaje. Sin Rafael Amaya no es el señor de los cielos. Desde el viernes no la veo… espero por Aurelio

— Sheila Ivette (@SheilaIvette) July 24, 2018