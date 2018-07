El Gato Briceño (@JoseGBricenot) desde el exilio: Con o sin CEROS, estamos en Guerra Humanitaria

Rompiendo todos los récords existentes en cuánto a torpezas en políticas económicas, índices de inflación, robo de riquezas naturales, asalto a las arcas nacionales, corrupción descarada y desabastecimiento de un país, el “grupete” de tarados y degenerados llevan sin freno a Venezuela al barranco, a la destrucción que ni una guerra con todas las de la ley hubiera logrado y continúan achacándole la culpa de su obra cruel a los empresarios, a la oposición y a la derecha, a cualquier cosa que no les responsabilice de nada. Estoy convencido de que esta calamidad es planificada y que su finalidad, aparte del enriquecimiento colosal de las nuevas élites gobernantes, es el exterminio de la consciencia ciudadana para crear seres autómatas, ocupados sólo en procurar un bocado para la subsistencia.

Duele ver a muchos venezolanos , demasiados diría yo, convertirse en neuróticos pues su día a día se convierte en una batalla sin fin, sorteando obstáculos por cualquier mínima gestión por más sencilla que antes fuera. Comprar comida o buscar un insumo vital desgasta las energías a veces sin lograr los resultados .

Menos aún quedan entonces fuerzas para trabajar, emprender, ayudar a otros. La guerra que los fariseos comunistas pregonan, creada para matar nuestra esencia es realmente una guerra humanitaria, quieren hacer ver que el decreto de un nuevo cono monetario con 3, 5, 10 ceros menos, resolverán un problema que realmente no sé soluciona porque no quieren. Mantenernos confundidos es la parte más esquizofrénica de su plan, dejarnos sin poder de discernir, sin ánimo más que sobrellevar la vida, sin planes , sin aliento, solo sobrevivir.

Sea como sea y como popularmente se dice, los números no cuadran, definitivamente no hay forma ya de que el régimen se sostenga, pues ademas de todos los récords mencionados, rompieron el récord de mala paga y ya no hay para pagar las importaciones, lo cual les repercutirá en su mega populismo de amordazarnos con las cajas de comida.