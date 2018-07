Édgar Ramírez negocia protagonizar una nueva película

El actor venezolano Édgar Ramírez negocia protagonizar la cinta “The Last Days of American Crime” para la plataforma digital Netflix, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Si llegaran finalmente a un acuerdo, Ramírez se pondría en esta película a las órdenes del realizador francés Olivier Megaton, que dirigió los filmes de acción “Taken 2” (2012) y “Taken 3” (2014) con Liam Neeson como estrella.

“The Last Days of American Crime” será una adaptación a la gran pantalla del cómic homónimo de Rick Remender, que imaginaba un futuro en el que el Gobierno de Estados Unidos prepara una tecnología que impedirá cometer cualquier tipo de crimen.

Ramírez interpretaría a Graham Bricke, un criminal que quiere dar un gran golpe antes de que la implantación de esa tecnología gubernamental que lo haga imposible.

Las primeras informaciones acerca de la película señalan que su tono tendrá que ver con las películas de “Sin City” y de la saga “The Purge”.

Ramírez se ha convertido en un actor muy requerido en Hollywood en los últimos años gracias a películas como “Joy” (2015), “Hands of Stone” (2016) o “Bright” (2017).

De cara al futuro tiene previsto participar en “Jungle Cruise”, cinta de Disney del realizador barcelonés Jaume Collet-Serra (“Non-Stop”, 2014) que cuenta en su elenco con Dwyane “The Rock” Johnson y Emily Blunt.

Además, Ramírez recibió hace dos semanas una nominación para los premios Emmy, que se celebrarán el 17 de septiembre en Los Ángeles.

El intérprete latino será candidato a mejor actor secundario de una serie limitada o película televisiva por su papel del modisto Gianni Versace en “American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace”.

DC | EFE