Diputada Manuela Bolívar: El régimen de Nicolás Maduro niega a los venezolanos el derecho a vivir

continua protesta de los enfermeros y demás trabajadores del sector salud en Venezuela, la dirigente nacional de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Manuela Bolívar, realizó una contraloría en diferentes hospitales de la entidad, desde donde aseguró que el régimen de Nicolás Maduro niega a los venezolanos el derecho a vivir.

“En el Hospital General de Higuerote, tal como lo reportan muchos mirandinos, hay una grave escasez de antibióticos. Prácticamente son los ciudadanos y las enfermeras quienes financian los tratamientos de los pacientes y los servicios del ambulatorio. Conocemos la situación de las enfermeras: ganan aproximadamente dos millones de bolívares, lo que no alcanza ni para comprar un cartón de huevos”.

Denunció que en el Hospital General de Higuerote está en funcionamiento una sola ambulancia para asistir todas las emergencias del sector mirandino. En este sentido, insistió en que la grave emergencia humanitaria que se vive en el país requiere atención inmediata.

“Pudimos conocer el caso de una muchacha que tenía un feto muerto dentro de su vientre desde hace dos días y no pudo ser asistida en ningún centro hospitalario. Vimos niños esperando antibióticos, mamás que no cuentan con tratamientos básicos para atender sus afecciones, personas que requieren de diálisis y no hay un sistema en este hospital. Lamentamos mucho el nivel de ideologización que se busca hacer; aquí nadie pide una invasión, ya estamos es invadidos de malaria, difteria y enfermedades que no son atendidas porque este régimen impide a los venezolanos poder acceder a los medicamentos y tratamientos”.

DC / NP