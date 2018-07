Diosdado tildó a Luisa Ortega de mentirosa tras revelar que Chávez murió el 28 de diciembre (Video)

Diosdado Cabello calificó a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, de mentirosa tras asegurar que el expresidente Hugo Chávez murió el 28 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013.

Dese su programa Con el mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que la exfuncionaria mintió entorno al día en el que murió Chávez.

El segundo al mando del chavismo dijo que Ortega siempre ha formado parte de la organización política Acción Democrática (AD); por lo que fue “una infiltrada de ese partido”, destacó.

Cabello dijo que de ser cierto la fecha de muerte que Ortega revela, por qué no lo dijo en ese momento. Recientemente Luisa Ortega Díaz, aseguró que el dirigente chavista la llamó el 28 de diciembre para decirle que Chávez había muerto. Versión que rechazó el político.

“Mentirosa cómo va utilizar, ella no defiende, el legado de Chávez. Ella es adeca; toda la vida fue infiltrada. Si ella ya sabía eso por qué no lo dijo el 29, el 30, 31 o el primero, por qué no lo dijo”, expresó.

La emplazó a mostrar evidencias que respalden lo que dijo. “Me da tristeza que diga que yo la llamé el 28 de diciembre para decirle que Chávez había muerto. ¿Yo llamarla a ella? ¿No tendrá el registro de esa llamadas?, ¿por qué no lo presenta?”.

En relación con las supuestas diferencias políticas entre el presidente Nicolás Maduro y él, reveladas por Ortega. Aseguró “esta señora tiene que estar fundida ponte a creer que entre Maduro y yo hay pelea”.

Por otra parte, Diosdado Cabello arremetió contra el disputado francés que demandará al mandatario nacional por racismo. Al respecto le recomendó que se ocupara de sus asuntos internos y no de lo que dice Maduro sobre el origen de los futbolistas de la selección de Francia.

“Nicolás cometió el pecado de decir que en Francia había ganado África porque de 23 jugadores; 14 son de origen africano. A ese tipo eso lo horroriza, pero no le aterriza la cantidad de muertos que hay en el mediterráneo”.

EN VIDEO | La respuesta de Diosdado Cabello sobre la revelación de la fiscal Luisa Ortega Díaz quien aseguró que "Diosdado Cabello la llamó el 28 de diciembre de 2012 para informarle la muerte de Hugo Chávez": "Ese fue uno de los mejores días que pasó Chávez en Cuba" pic.twitter.com/H441iXYQBw — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) July 19, 2018

DC | Notitarde