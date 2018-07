Corte Suprema suspende la investigación contra el Expresidente Alvaro Uribe

Los términos de la investigación que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno y fraude procesal. quedaron suspendidos luego de que se radicara ante el alto tribunal una recusación en contra los tres magistrados (José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro) que llevan el caso del exmandatario.

El abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, alegó que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa y que “los jueces no solo deben ser imparciales, sino parecerlo y, en esta ocasión, eso no ha pasado”.

En virtud de la recusación de la defensa del senador @AlvaroUribeVel a los tres magistrados de la Sala de Instrucción II, por disposición legal y mientras se tramita dicho incidente, la @CorteSupremaJ suspendió la actuación que adelanta contra él y el representante @ALVAROHPRADA. — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) July 30, 2018

La recusación se radicó este lunes, después de la rueda de prensa en la que el Jefe del Centro Democrático cuestionó que el sistema de medios públicos (RCTV) haya recibido las grabaciones que serían tomadas como pruebas en su contra ante la justicia.

“Me preocupa que la Corte diga que le remitió un audio a RTVC, que su director no tenga conocimiento de eso, y dicha grabación haya quedado en manos de Tatiana Duplat, quien se ha declarado públicamente en mi contra”, dijo Uribe desde su casa finca en Rionegro, Antioquia.

La grabación que habría sido enviada a RTVC se trataría de un diálogo que sostuvo Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso contra Santiago Uribe Vélez, y el abogado Diego Cadena, a quien la Corte señala de una presunta intervención indebida para que Monsalve cambie su testimonio.

Uribe también cuestionó que un magistrado comentara detalles del caso con un panelista de un programa de opinión que se transmite en radio. Así mismo, el expresidente discutió que parte de la investigación en su contra haya sido adelantada por parte de la magistrada auxiliar Sandra Yépez, quien “es declarada adversaria mía”.

Con base en estas tesis, el abogado Jaime Granados presentó la recusación en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema contra los magistrados que adelantan la investigación, argumentado que en el proceso no se garantiza el derecho a la defensa.

Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que las recusaciones, según el Código de Procedimiento Penal, se presentan cuando se considera que hay interés en el proceso, hay una relación de amistad o enemistad con el investigado; el magistrado o juez tiene un proceso pendiente ante la justicia; hay relaciones contractuales con la persona que se investiga.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aclaró que una recusación es una figura que se usa en aras de garantizar la imparcialidad de los jueces. “La formulación de una recusación o impedimento implica que los términos quedan suspendidos, por eso no se puede adoptar ninguna providencia ni practicar ninguna prueba, mientras no se produzca una decisión al respecto”, sostuvo.

A juicio de los dos expertos, en este caso, no habría inhabilidad de los magistrados. Mientras que Hernández sostuvo que una filtración de información no es motivo de recusación, Charry aclaró que “Uribe invoca una causal institucional, probablemente ocasionada en su época como Presidente, en la que hubo diferencias entre rama ejecutiva y judicial, pero esos enfrentamientos no son motivo de impedimento”.

DC / el país