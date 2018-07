Consejos y cuidados para el pelo rojo

El tener pelo rojo siempre ha sido la fantasía de muchas personas, puesto que entre las diferentes tonalidades, es el que más resalta, por su carácter vibrante, sensualidad e impacto. Generalmente pensará en celebridades como Julianne Moore, Nicole Kidman, Emma Stone, Florence Welch, Jessica Chastain o Amy Adams, al envidiar este tipo de melena. Si usted la tiene de manera natural o desea tinturarla, siga estas recomendaciones para sacarle provecho al máximo.

Para empezar, si lo que usted desea es tinturar su pelo a rojo, tenga en cuenta que hay una extensa variación de este color en términos capilares, dándole al gusto específico de cada persona. ¿Cuál es la mayor tendencia en estos momentos? Surgió hace unos cuantos años, se trata del el strawberry blonde, un tono intermedio entre el rubio con matices naranjas y un cobrizo más intenso, actrices como Sienna Miller y Blake Lively, originalmente rubias, lo han llevado.

Puede que sea algo que ya se sabe, pero debe utilizar productos especializados para el pelo rojo, ya que estos revitalizan el color, con sus propiedades nutritivas y antioxidanres evitarán que el precioso color escarlata se vuelva amarillento u opaco, que es una de las grandes preocupaciones al llevar este tono.

En cuanto al champú, escoja uno que no contenga sulfatos para evitar que maltrate más, hablando del acondicionador, aplíquelo sobre todo en las puntas, deje actuar por cinco minutos, así logrará mayor hidratación y se cierra la cutícula, bloqueando las moléculas de color.

Si es tinturado, recuerde tener un control riguroso en su mantenimiento, debe haber disposición para invertir en este cambio, vaya a la peluquería a consentir el pelo, evite el uso frecuente de planchas o secadores. Si desea un tratamiento hecho en casa, por ejemplo, reúna una cucharada de aceite de coco, una de aceite de oliva, dos de miel, una de aceite de almendras, 2 0 4 cápsulas de vitamina E, córtelas y vierta su contenido, revuelva, caliente en el microondas o al baño maría, aplique la mezcla tibia sobre todo el pelo, deje actuar por media hora y enjuague con agua fría.

Por otro lado, si usted tiene el pelo rojo natural, debe saber que es propenso a la caída y ser de poca densidad, asimismo, es sensible a las agresiones externas, como la contaminación, el polvo, el humo de los cigarrillos, etc. Por lo que debe cuidarlo intensamente, no olvidar los tratamientos necesarios, al menos una vez por semana. Cuando se está en la playa, debe cuidar del sol y el agua del mar, hidrate intensamente con los productos especializados.

