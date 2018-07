¿Cómo revivir a Leopoldo? Por Orlando Fuenmayor (@orlanjosfs)

Ese hombre, que con su sacrificio y entrega se dio por completo en nombre de un país entero y que estuvo preso por más de tres años y que hoy lamentablemente se encuentra confinado en su casa, con un grillete electrónico, que tiene que ser visitado al día 3 hasta 4 veces con periódico en mano para sacarle fotografías y dar constancia de su existencia.

Esperen un momento… ¡este sería el encabezado de cualquier periódico! Bueno, no cualquiera; sería más bien una publicación pagada en medios digitales e impresos y que en boca de su esposa se estaría dando a conocer. Extrañamente aquel hombre que decía que no se callaría y que si era de estar preso por decir la verdad, asumiría todas las consecuencias… hoy esta mudo.

Creo que su tuvo que asumirlas, podría pensarse que hasta su partido asumió las mismas como efecto colateral. Que paso de ser un partido en la calle aguerrido y contestatario, se convirtió en la sumisión total; quedó para emitir comunicados, jornadas de Lilian y más nada, bueno si recuerdo que aumentó la cantidad de camionetas de Lester y el Audi de Freddy. De verdad yo veía que podrían armar una verdadera revolución partidista en el 2014, cuando estaban en lo más alto de la ola.

¿Qué paso? ¿Porque se desinflo? El juego de las sombras lo envolvió, perdió una dura batalla con el “huevo frito” (alianza pj y ad) y quedo casi que por fuera en la nominación de diputados en el 2015. Pero aun en ese año yo tenía algún tipo de esperanzas que Leopoldo con sus naranjas, Ledezma con su Bravo Pueblo y María Corina con su Vente, podrían patear la MUD y hacerse de una real mayoría.

No Paso… ese eje del mal prevaleció. Borges y Allup eran las nuevas Vedette. Ojo… en principios de 2016 este era el debate (que tan mal estábamos que estos 2 con más de 18 años en control de sus partidos eran los más sonados), sobre cuál debía ser el nuevo presidente de la AN y por lejos el Huevo Frito murió el mismo 8 de Diciembre de 2015, todo por ver quien ocupaba el 2do puesto político de mayor importancia del país. Para que luego se diera la alianza entre los socialdemócratas blancos, azules y naranjas, con miras de destronar a PJ y tener un candidato presidencial “Ramos Allup” ¿para cuales elecciones?

¿Y Leopoldo? En Ramo Verde preso e inhabilitado, hablando con Zapatero y haciendo músculos gracias al Crossfit o gimnasio, devorando libros y escribiendo memorias. Luego en su casa en 2017 cuadrando con Zapatero… ¿pero qué cuadrarían? Porque en diciembre de 2014 ya los naranjas eran miembros de la internacional socialista, entonces sería la casa por cárcel… ¿Creo yo? Entonces si esa era la jugada, sacando el episodio de embarazar a Lilian (un chisme para no perder el hilo) ¿qué habría de hacer Leopoldo a cambio?

Me preocupa ¿Cómo revivirlo? Como darle electricidad a ese cuerpo inerte del que pocos saben públicamente desde hace un año, nuestro Mandela Venezolano, el Alcalde Deportista, el descendiente de Bolívar, el egresado de Harvard… Vimos que con pactos no fue suficiente, con casa por cárcel fue silenciado ¿o silente? Discúlpenme mi preocupación no sé cómo revivirlo, hablar de estas cosas en Venezuela está vetado, gracias a Dios que desde fuera puedo… así sea con ironías.

DC / Orlando Fuenmayor – @orlanjosfs