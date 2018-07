Caracoles protagonizan campeonato mundial de carrera

El maestro de ceremonias se paró y gritó: “¡En sus marcas, listos, lento!”. El público gritó para alentar, pero los competidores se mantuvieron en la línea de arranque. Bienvenidos al mundo de los campeonatos de carreras de caracoles.

Más de 150 caracoles participaron en el evento anual, que tuvo lugar el sábado en un festival varaniego en Norfolk, en el este de Inglaterra, donde el premio era una jarra de metal llena de hojas de lechuga.

Los caracoles son colocados en un pedazo de tela especial húmedo marcado con tres círculos concéntricos y las criaturas compiten para avanzar 33 centímetros hacia el anillo exterior.

“Tomamos esto seriamente”, dijo a Reuters John McClean, un entrenador de caracoles.

“Tenemos laderas de entrenamiento. Observamos su dieta y también cumplimos en lo que respecta al dopaje. Es todo lo que contemplas en los deportes de élite”, agregó.

La competencia se ha realizado desde la década de 1960 y cada carrera dura varios minutos. Los competidores pueden seleccionar un caracol de los que ofrecen los organizadores o llevar los propios.

Jo Waterfield, de la aldea cercana de Grimston, encontró al ganador entre sus plantas.

“Lo saqué esta mañana y le dije que si no ganaba, lo iba a aplastar”, comentó Waterfield a Reuters.

A world champion snail race competition was held in Congham,King's Lynn,England on July 21. More than 100 snails participated in the race, an event that has been held for more than 25 years in the Norfolk district. https://t.co/6M3o48AjCS pic.twitter.com/GM9uLJa5wp

— China Plus News (@ChinaPlusNews) July 23, 2018