Cámara de Comercio: “Crisis eléctrica paraliza el comercio en un 100%”

Juan Carlos Koch, el director de la Cámara de Comercio de Maracaibo, denunció que debido a la crisis eléctrica que se enfrenta en la región, el comercio está paralizado en un 100%.

“El 100% del comercio está paralizado. Hay merma en todo, en la parte de servicios, de entretenimiento, en bancos, farmacias, pérdida de comida en restaurantes, casas…”, expresó este jueves en una entrevista a Unión Radio.

“Comenzó con cuatro horas, luego se quiso llevar a seis; pero luego de la visita del ministro, hemos tenido cortes eléctricos de doce y de quince horas en gran parte de la ciudad de Maracaibo y, por supuesto, afectó todo el aparato productivo de la ciudad que está completamente colapsado”, aseveró.

Koch asegura que esto “ha ocasionado un trastorno de la actividad económica, de la actividad educativa y por supuesto, la afectación de lo que tiene ver con las condiciones mínimas de descanso y de disfrute de muchas cosas”.

“Ahora no solo no podemos abrir los establecimientos, sino que los empleados llegan fatigados porque no han podido dormir o no vienen. (…) es el colapso del aparato productivo y de la vida diaria del zuliano y del marabino”, sentenció

Sobre las causas, Koch sostuvo que desde el 2010, Venezuela viene “padeciendo de la debilidad del sistema eléctrico por falta de mantenimiento e inversión”.

“Se recrudece en el 2010 por el fenómeno El Niño, pero aquí en el Zulia hemos padecido continuamente y todas las subestaciones de distribución, doy fe, de que están custodiadas por la milicia, policía del estado Zulia o policía del municipio Maracaibo”, indicó.

