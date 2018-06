Vea la reacción de la hija de Beyoncé y Jay Z al ver video íntimo de sus padres durante un concierto (Video)

La hija de los cantantes Beyoncé y Jay-Z protagonizó una tierna escena durante un concierto, la cual se ha viralizado en las redes sociales por su reacción al ver un video de sus padres en la cama.

Blue Ivy fue grabada mientras permanecía en medio del público observando la presentación del dúo de cantantes durante su gira ‘On The Run II’ World Tour en Glasgow, Escocia.

El video que generó los cómicos gestos en Blue Ivy se trata del intro de la en el que Beyoncé y Jay Z exponen varias fotografías de su vida en pareja.

La publicación de la pequeña fue compartida por un usuario de Twitter y ya cuenta con más de 100.000 ‘likes’.

Blue watching the interlude of her parents in bed LMAOOOO pic.twitter.com/lcHqubL67p

— tink. (@MissTink__) June 19, 2018