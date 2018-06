Anauco propuso detener aumentos salariales y límites de tarjetas para controlar la inflación

Ante el aumento de la inflación, la falta de efectivo y la escasez de puntos de venta, el presidente de la asociación nacional de consumidores y usuarios (Anauco), Roberto León Parilli, propuso detener los incrementos salariales y los los límites de la tarjetas de crédito para controlar este indicador.

“No habrá manera de estar al día con la inflación, si sigues subiendo los salarios y por otro lado, los límites de las tarjetas de crédito, lo que hay que hacer es detener a ese potro salvaje, para solucionar el problema y eso pasara cuando se tomen medidas distintas en materia económica”, afirmó.

“El nuevo cambio monetario no es la solución a los problemas económicos del país, porque el índice inflacionario es muy alto. Tenemos una inflación acelerada donde no hay billetes que puedan adecuarse a ese crecimiento o a la pérdida del valor de la moneda”, dijo León Parilli, entre entrevista difundida por Unión Radio.

“Lo que está pasando con los puntos de venta es una consecuencia del círculo vicioso en el que estamos metidos todos que es la inflación acelerada, donde no hay suficientes billetes, aunque le quites o pongas ceros, no importa, para pagar los aumentos de los precios que se dan a diario”, argumentó.

Denunció que “los puntos de venta son regulados por la Superintendencia de Bancos (Sudeban), donde el monopolio de la comercialización lo tiene la banca nacional que ya tiene problemas graves para adquirir estos equipos,porque no le están otorgando los dólares para comprarlos, ni mantenerlos. Si no tienen los dólares no pueden invertir y no pueden justificar el ingreso de un producto, en divisas a precio del mercado negro, en un país donde hay control de cambio”, dijo.

DC | Caraota Digital