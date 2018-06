Trabajadores del sector eléctrico convocaron a paro a partir del lunes 4 de junio

El presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores Eléctrico (Fetraelec), Ángel Navas, anunció que a partir del lunes 4 de junio se iniciará un paro colectivo en el país, donde se harán las “tomas de las instalaciones, asambleas permanentes, ausencias planificadas y operación morrocoy”, a fin de presionar al ministro de Energia Eléctrica, Luis Motta Domínguez, para que atienda sus reclamos.

Navas indicó que luego de las primeras 24 horas de la paralización se evaluarán nuevas acciones, indicando que la protesta se mantendrá hasta que el Gobierno de respuestas a sus exigencias.

“Que nadie asista a las instalaciones, ya no es por falta de pasaje ya que no ganamos ni para eso; no es por falta de comida que ya no tenemos con que comer; no es por falta de uniformes y herramientas que no tenemos… Nuestra ausencia es de protesta y para exigir salarios dignos, uniformes y herramientas para trabajar y para salvar a Corpoelec del desastre a la que la tienen sometida Motta Domínguez y todos los que lo acompañan”, dice el comunicado.

DC / Venepress