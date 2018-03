Ximena Duque respondió ante el ataque de una fan (FOTO)

Ximena Duque se convirtió en mamá por segunda vez en enero, y desde entonces ha compartido con sus fans cada detalle sobre los cuidados y productos que usa para su pequeña Luna, sin embargo, ahora una fan la atacó por no responder a sus preguntas.

La actriz de 33 años compartió en Instagram el screen shot de una conversación en donde una seguidora se molestó por no recibir respuesta de Duque.

“Linda, te felicito, esta bella Luna. Disculpa, ¿en dónde le compraste su pijama blanca que dice Luna? Mi sobrina va a nacer y se va a llamar Luna, y quisiera comprarle ropita personalizada. Mil gracias”, escribió la mujer cuyo usuario Ximena no reveló.

En la imagen se lee un segundo mensaje que dice, “Eres una pesada, ya no te seguiré, no pudiste contestarme la pregunta. Era muy simple, simplemente necesitabas decir el nombre del lugar y ya. Ni JLo que es JLo ignora preguntas. Las caídas pueden ser muy duras. Piénsalo. Ya no te sigo”.

Ximena mencionó que ella misma maneja sus cuentas, y pidió comprensión por parte de sus fans, y prometió que dedicaría más tiempo a leerlos. Finalmente, Duque respondió el mensaje de la fan enojada sobre la tienda en la que podía conseguir la pijama.

Por otra parte, los seguidores de la actriz la defendieron y comentaron que aunque algunos de ellos también han enviado mensajes sin obtener respuesta, entendían que no era fácil contestar a todos.

DC / Telemundo