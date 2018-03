Voluntad Popular suma su fuerza nacional a Frente Amplio Venezuela Libre

Diputados, dirigentes y activistas de Voluntad Popular respaldaron con su presencia el lanzamiento del Frente Amplio Venezuela Libre, plataforma unitaria integrada por diversos sectores de la sociedad civil y política venezolana, que luchará por la conquista de elecciones libres, justas y trasparentes que permitan liberar a Venezuela de la dictadura en cabezada por Nicolás Maduro.Durante el multitudinario evento, el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó, respaldó la unión nacional e invitó a los venezolanos a sumarse a esta iniciativa para continuar la lucha contra el régimen ineficiente, antidemocrático y represor de Maduro.

“Hoy se constituye una nueva y amplia unidad con el Frente Amplio Venezuela Libre que está conformado por los sectores de la sociedad civil, Iglesias católica, cristiana y movimientos de fe, productores, empresarios, campesinos, trabajadores y sindicatos, políticos, miembros del chavismo democrático y estudiantes, entre otros, con el propósito de movilizar al pueblo de Venezuela para exigir condiciones justas que nos ayuden a superar la tragedia que vivimos. Aquí están claras las exigencias de lo que reúne a más del 85% de los venezolanos, quienes, además, están invitados a participar en este Frente Amplio Venezuela Libre con acciones muy puntuales”.

Guaidó, junto a los dirigentes Olivia Lozano y Roland Carreño, respaldo las próximas acciones del Frente Amplio Venezuela Libre anunciadas por el presidente de la APUCV, Víctor Márquez. “Esta iniciativa comenzará con la creación de asambleas ciudadanas en todo el país y se convocó una movilización para el próximo lunes 12 de marzo, hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas, en Caracas. El 17 de marzo se llevará a cabo una protesta en Venezuela y en el mundo para exigir unas elecciones justas que expresen realmente la voluntad del pueblo. Debemos exigir la oportunidad y no reelegir el fracaso a través de un simulacro electoral. Son cientos de presos políticos, miles de exiliados y millones de venezolanos que se fueron buscando oportunidades. La injusticia no es la regla; por eso, el llamado es a todos los sectores: Es momento de Venezuela, es momento de elegir”.

El responsable del Movimiento Gremios de Voluntad Popular y diputado de la AN, Rafael Veloz, destacó que la diversidad representada en el Frente Amplio Venezuela Libre es un sueño del líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, quien desde la prisión de Ramo Verde hace más de 3 años habló de una unidad amplia e incluyente. “Esta iniciativa representa la visión de Leopoldo López y gracias a los factores religiosos y de la heterogeneidad venezolana, crearemos este frente amplio para lograr la restitución de la democracia a través de procesos electorales limpios y equilibrados. Elegir y ser elegido es un derecho humano. En Venezuela no están dadas las condiciones para hacerlo y por ello debemos trabajar unidos para lograrlas y movilizar a la sociedad venezolana para que esté lista para participar en una verdadera elección presidencial justa”.

La coordinadora del Movimiento Proinclusión de VP, diputada Tamara Adrián, aseguró que la sociedad venezolana está dispuesta a unir todas las fuerzas por la libertad, democracia y condiciones electorales. “Lograremos denunciar la farsa electoral en todas partes y que cualquier resultado que salga de ahí sea considerado una violación a la democracia. Toda la sociedad venezolana está activa con la finalidad de lograr el cambio democrático, luchar contra la dictadura y conquistar la Venezuela que todos queremos”.

A juicio del diputado a la AN por el Distrito Capital, Ismael León, el Frente Amplio Venezuela Libre es necesario para conquistar la democracia y la libertad que peligra en el país. “Cada día la dictadura presiona más y es necesario que en este tipo de frentes, unidos, luchemos por la libertad y la democracia del país. De aquí saldrá una nueva hoja de ruta, tenemos que dejar el egoísmo y las apetencias para luchar contra lo que estamos viviendo. Los Castro luchan por el petróleo del país y nosotros luchamos por la libertad y la democracia”.

La ex alcaldesa del San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, celebró la unión de los ciudadanos, políticos, civiles y estudiantes durante el acto que inició una nueva etapa de lucha en Venezuela. “Estos somos los venezolanos: cada uno es distinto y se destaca en su área, trabajando y luchando. Hoy iniciamos este frente y damos formalidad a esta lucha. Estoy segura que en unidad de todos los sectores, en un espacio de los políticos junto a los civiles, de todos los que quieren #LaMejorVzla. Hoy le decimos al mundo que no nos rendimos, no nos arrodillamos, no nos doblegamos ni nos damos por vencidos”.

Alfredo Jimeno, concejal del municipio Chacao y responsable de la tolda naranja en Miranda, condenó la falta de garantías electorales en Venezuela y envió un mensaje a todos los venezolanos para que confíen en el nuevo Frente Amplio Venezuela Libre. “Esta iniciativa que va más allá de los partidos políticos. Hoy en Venezuela se vota, pero no se elige. Este mensaje es de esperanza y hoy sabremos cuál es la ruta a seguir para reconquistar la democracia. Trabajamos para lograr el cambio en paz y democracia con la única arma que tenemos los ciudadanos que es el voto, recuperaremos el voto para poder recuperar la libertad”.

Durante el encuentro estuvo presente la activista de los derechos humanos y esposa del líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López, Lilian Tintori; dirigentes de los partidos miembros de la Unidad Democrática, diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela y representantes de la sociedad civil, el chavismo democrático como Nicmer Evans y la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez; Iglesias, estudiantes y trabajadores, quienes al unísono expresaron su compromiso de luchar por cambiar el actual modelo generador de hambre y miseria, responsable de una emergencia humanitaria sin precedentes en Venezuela.

En nombre de las familias víctimas de la represión del régimen Johnny Montoya, hermano de “Juancho” Montoya, pidió a los presentes trabajar con una visión de encuentro y reconciliación nacional, perdonando los errores pasados, para avanzar hacia #LaMejorVzla.