Voluntad Popular: En esta nueva olla responsabilizamos a Iris Valera y al régimen de la vida del diputado Gilber Caro

A trocha y mocha el régimen sigue intentando presionar a Voluntad Popular para forzarnos a bajar la guardia en lo que ha sido la posición firme, junto a la Unidad, de no convalidar un fraude electoral, de denunciar públicamente a quienes colaboran con el régimen en su plan de perpetuarse en el poder y en contraposición a ello, impulsar la constitución de un frente amplio y democrático de lucha por verdaderas elecciones presidenciales justas, libres y democráticas que permitan conquistar la libertad de Venezuela.

En esta nueva oleada del “Plan Siembra VP”, que hemos denunciado en todas sus fases, la dictadura no cesa en sus montajes de olla. Hoy, prosigue la tramoya con una nueva mentira contra nuestro diputado Gilber Caro, ilegal y arbitrariamente secuestrado desde hace 415 días en las mazmorras del régimen conducidas por Iris Valera. A través del pasquín Últimas Noticias difunden la revelación de un ficticio plan de fuga del diputado Caro y a esta hora se desconoce su paradero y su estado de salud. Hacemos responsables a Iris Valera y al régimen de la vida del diputado Gilber Caro, quien además ha sido permanentemente sometido a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Exigimos se informe inmediatamente a sus abogados de su ubicación y condición de salud.

Ayer funcionarios del SEBIN a cargo de González López, de manera ilegal, arbitraria y sin fundamento alguno, se metieron armados y encapuchados a la casa de nuestro coordinador nacional y preso de consciencia, Leopoldo López, poniendo en grave peligro a su esposa y 3 menores hijos, donde aún permanecen. ¿Retaliación de la dictadura a sus posiciones firmes y a su voluntad inquebrantable de no hacerle el juego al régimen en su fraude electoral? ¿Maduro busca infructuosamente forzar a la mala una legitimación que no logra con la farsa electoral que se le queda fría? Tras 4 años de tenerle injustamente preso parecieran no conocerle; entiéndelo Maduro: hagan lo que hagan no van a doblegar la inquebrantable convicción de cambio, libertad y amor por Venezuela de Leopoldo López y de Voluntad Popular.

La semana pasada inventaron que desde Voluntad Popular se planificaba el secuestro y asesinato del cuestionado expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, a quien por cierto el mismo Nicolás Maduro sacó de la rosca roja cuando no le fue más útil. En este show, una vez más a cargo de Gustavo González López, director del SEBIN, incriminaron a activistas y dirigentes populares del equipo de Caracas, a nuestra responsable nacional de Juventudes, Ana Karina García, y a nuestro coordinador nacional encargado en calidad de refugiado en la embajada de Chile, diputado Freddy Guevara. En la opinión pública la mentira no caló.

Reiteramos lo expresado ayer, DESESPERO y MIEDO son las 2 grandes sensaciones que evidencia el régimen con su errante proceder. El fraude electoral no pega ni con cola entre los venezolanos cansados de sufrir hambre, falta de medicinas y alimentos, miseria e inseguridad. La falsa oposición no ayuda al objetivo del dictador Maduro de legitimarse y perpetuarse en el poder. Por ello, Maduro y su combo muestra debilidad postergando las elecciones y presionan a la verdadera oposición para que aflojemos. ¡Ilusos!

Con Voluntad Popular no cuenten para avalar su farsa electoral, pero sí cuenten con que seguiremos adelante dentro y fuera de Venezuela, en Unidad amplia e incluyente junto a todos los sectores sociales del país, luchando por la conquista de verdaderas condiciones que nos permitan como pueblo venezolano salir mediante elecciones justas libres y transparentes de la emergencia humanitaria que hoy nos oprime. Podrán montar ollas, perseguir, detener, allanar, amedrentar, torturar y hasta asesinar a los activistas de Voluntad Popular como lo han hecho, pero no descansaremos hasta ver a nuestra Venezuela nuevamente libre y a nuestro pueblo sonriendo y abrazándose fraternalmente.

¡Fuerza y Fe Venezuela, juntos lo vamos a lograr!

En Caracas, 2 de marzo de 2018.

Voluntad Popular

