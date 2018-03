Vicente Bello asegura que comicios del 20 de mayo carecen de requisitos legales

A la larga lista de denuncias de falta de transparencia en las megaelecciones del 20 de mayo, Vicente Bello agregó que hasta la fecha no se han cumplido los requisitos legales que deben regir a los próximos comicios.

El representante de la Mesa de la Unidad (MUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Bello sostuvo en entrevista para Unión Radio que se “desconoce definición alguna de la población habitante que corresponde a cada estado y municipio”.

Bello agregó que esta es “una condición que debe ser aprobada, primero una propuesta del Instituto Nacional de Estadística, que haga un estudio de la población, y que esa proyección sea procesada por el CNE y sea presentada a la Asamblea Nacional, esa proyección no existe”.

Explicó que la norma establece que en cada municipio se deben elegir concejales por circunscripción y otros por lista y que, ante la inexistencia de datos del índice de población, se desconoce cuántos representantes legislativos se escogerán.

“Si no sabemos cuántos concejales se van a elegir en Chacao, por ejemplo, no sabemos cuántos se van a elegir por nombre y apellido y cuántos por lista. ¿Cómo se va a hacer una postulación si no se saben cuántos concejales ni cuántos diputados al consejo legislativo se van a elegir?”, afirmó.

